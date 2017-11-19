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Президент Зімбабве Роберт Мугабе відмовився йти у відставку

До того ж, 93-річний президент планує головувати на з'їзді правлячої партії у грудні
Президент Зімбабве Роберт Мугабе виступив із телезверненням, у якому заявив, що не збирається залишати посаду.
Президент Зімбабве Роберт Мугабе відмовився йти у відставку Фото: reuters.com

Звертаючись до народу Зімбабве, Мугабе заявив, що планує головувати на з'їзді правлячої партії в грудні, повідомляє Reuters.

Він також заявив, що події минулого тижня не становлять загрози конституції країни чи його владі як глави держави. Мугабе висловив упевненість у тому, що народ Зімбабве націлений на мирне вирішення розбіжностей, на відміну від мешканців багатьох інших країн.

Нагадаємо, 15 листопада в Зімбабве військові взяли під арешт 93-річного президента країни Роберта Мугабе. У цей же день до столиці Зімбабве Хараре була введена військова техніка. Дружина Мугабе – Грейс, – яка, як передбачалося, могла змінити чоловіка на президентській посаді, виїхала з країни.

У центрі столиці Зімбабве Хараре десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію з вимогою відправити у відставку президента країни.

Роберта Мугабе офіційно звільнили з поста голови правлячої партії.

Daily Mail повідомила, що на знак протесту проти спроб відправити його у відставку Мугабе оголосив голодування.

Сьогодні, 19 листопада джерело, ознайомлене з переговорами, повідомило, що Роберт Мугабе погодився піти у відставку.

93-річний Роберт Мугабе – найстарший чинний глава держави у світі; він править Зімбабве з 1980 року, коли країна отримала незалежність. Його критикують за цензуру і порушення громадянських свобод.  

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