Прокуратура розшукує екс-регіонала мера Енергодару

У міськраді розповіли, що мер Енергодара знаходиться у відпустці, і про його місцезнаходження їм не відомо

Мера міста Енергодар Павла Музику оголосили в розшук.

"21.07.2017 мер Енергодара оголошений в розшук, і 24.07.2017 Енергодарської місцевою прокуратурою до суду направлено клопотання про зміну запобіжного заходу з особистого зобов'язання на утримання під вартою", - йдеться в повідомленні прес-служби обласної прокуратури Запорізької області.

Також у прокуратурі повідомили, що 12 липня слідчий суддя Енергодарського міського суду виніс постанову про застосування до мера запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Наступного дня підозрюваного викликали в Энергодарскую місцеву прокуратуру для проведення слідчих дій. Однак він на зазначений виклик не з'явився, про поважність причин неявки не повідомив.

Під час допиту сусідів підозрюваного встановлено, що він за адресою постійного проживання довгий час не з'являвся, а під час допиту працівників виконавчого комітету Енергодарської міської ради повідомили, що мер Енергодара знаходиться у відпустці, і про його місцезнаходження їм не відомо.

Нагадаємо, минулого місяця співробітники прокуратури вручили повідомлення про підозру в зловживанні службовим становищем мерові Енергодара Запорізької області Павлу Музиці.

Як уточнив у Facebook депутат міськради Анатолій Анохін, причина, через яку правоохоронці вручили підозру Музиці, - незаконне звільнення директора КП "Ритуал" Володимира Гаврюшкіна.

Зазначимо, що в грудні минулого року співробітники поліції і прокуратури провели обшук у міськраді Енергодара.