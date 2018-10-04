Прокуратура розслідує "неправдиві свідчення" Суса про ГПУ – адвокат

Генеральна прокуратура відкрила провадження щодо неправдивих свідчень екс-заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса.

Про це адвокат Ігор Черезов написав на своїй сторінці Facebook.

За його словами, провадження відкрили через свідчення Суса про те, що звинувачення проти члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського – "від самого початку замовне і добре оплачене".

"Адже Сус Д. дав прямі свідчення про те, хто роздавав команди і платив гроші за виконання розпоряджень "САМОГО!" про "необхідність будь-яким способом збити Гречковського з дистанції", – написав адвокат.

У коментарі "Українській правді" Черезов пояснив, що згідно з показаннями Суса, він вказував на Буткевича як на замовника справи проти Гречківського.

Раніше в інтерв’ю УП Дмитро Сус розповів, що отримував вказівки від генпрокурора Юрія Луценка, яким чином розслідувати ті чи інші справи.

Сус став відомим після того, як записав елітний позашляховик у понад мільйон гривень на 87-річну бабусю. Слідчому доручили вести справу "діамантових прокурорів", але після кількох скандалів поспіль його самого звинуватили у зловживанні службовим становищем, перепродажі гральних автоматів, брехню у декларації та навіть катуванні детективів НАБУ. Тепер слідчий радіє, що все склалося саме так: "Я такий щасливий! Я просто думаю, що мене попхали в правильний час!".

Нагадаємо, що 13 квітня, генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про звільнення Дмитра Суса.

У серпні відбувся конфлікт між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом. У ГПУ заявили, що стеження було незаконним, тоді як у НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду. Також у НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх. Увечері сам Сус відвіз їх у будівлю Бюро.

26 липня НАБУ оголосило Дмитру Сусу підозру, а 7-го серпня Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Дмитра Суса.

Перебуваючи під домашнім арештом, Сус організував у себе в квартирі біткоін-ферму.