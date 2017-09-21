Проти вболівальників "Карпат" порушили дві справи за заворушення в Івано-Франківську
У середу, 20 вересня, їхня команда сенсаційно поступилася друголіговому "Прикарпаттю" в Кубку України з рахунком 1:2. Ще під час матчу, коли "Прикарпаття" забило два голи, розлючені ультрас почали хуліганити, кидати фаєри. На 66-й хвилині арбітр був змушений зупинити гру.
Прес-секретар патрульної поліції Микола Гурак, своєю чергою, у коментарі місцевому виданню "Курс" розповів, що під час цих подій було затримано шістьох фанатів. На них склали адміністративні протоколи і відпустили.
За фактами правопорушень відкрито два кримінальні провадження: за ч. 3 ст. 296 КК (хуліганство) і ч. 2 ст. 345 КК (насильство стосовно співробітників правоохоронних органів).
Нагадаємо, що вболівальники львівських "Карпат", які прибули на виїзну гру своїх улюбленців до Івано-Франківська, влаштували масове заворушення на стадіоні "Рух", оскільки їх команда програвала.
Дорогою у Львів фанати команди зупинили клубний автобус та хотіли "поспілкуватися" з гравцями. Правоохоронці не дозволили виникнути бійці.
Захисник львівських "Карпат" та збірної України Артем Федецький, який не брав участі в матчі Кубка України проти "Прикарпаття", постраждав від агресії власних фанатів.
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