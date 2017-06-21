Протягом тижня в Україну доставлять 100 доз сироватки проти ботулізму
Про це заявила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформують "Українські Новини".
За її словами, МОЗ також розраховує на виділення додаткових 120 тис. гривень на закупівлі цих препаратів у вересні.
Також Супрун повідомила, що сироватка від ботулізму, яку ПРООН виділила Україні як гуманітарну допомогу, повинна прибути в країну на поточному тижні. У партії буде 100 доз сироватки.
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Супрун зазначила, що станом на поточний момент в медустановах ще є залишок сироваток від правця і дифтерії.
Нагадаємо, що ботулізм в Україні продовжує підривати здоров'я людей. Ще один випадок захворювання на ботулізм трапився в Києві.
Загалом в Україні за три місяці зареєстровано 62 випадки захворювання на ботулізм, 9 з них - зі смертельним наслідком.
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