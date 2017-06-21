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Протягом тижня в Україну доставлять 100 доз сироватки проти ботулізму

На цей момент сироватки проти ботулізму в Україні немає
Кабінет Міністрів України виділив 380 тис. гривень на закупівлі сироваток проти ботулізму, правця та дифтерії.
Протягом тижня в Україну доставлять 100 доз сироватки проти ботулізму Фото: agronews.ua

Про це заявила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформують "Українські Новини".

За її словами, МОЗ також розраховує на виділення додаткових 120 тис. гривень на закупівлі цих препаратів у вересні.

Також Супрун повідомила, що сироватка від ботулізму, яку ПРООН виділила Україні як гуманітарну допомогу, повинна прибути в країну на поточному тижні. У партії буде 100 доз сироватки.

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Супрун зазначила, що станом на поточний момент в медустановах ще є залишок сироваток від правця і дифтерії.

Нагадаємо, що ботулізм в Україні продовжує підривати здоров'я людей. Ще один випадок захворювання на ботулізм трапився в Києві.

Загалом в Україні за три місяці зареєстровано 62 випадки захворювання на ботулізм, 9 з них - зі смертельним наслідком.

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21 06 2017 14:56
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