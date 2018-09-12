Прикордонники затримали в пунктах пропуску два набитих цигарками автомобілі

В обох випадках контрабанда та автомобілі вилучені в установленому порядку

Військовослужбовці Мостиського та Білгород-Дністровського загонів протягом доби завадили незаконному переміщенню через державний кордон великої контрабандної партії цигарок.

"На виїзд із країни в пункт пропуску "Шегині" прибув легковик "Пежо", на якій їхав 47-річний громадянин Литви... Під час проведення поглибленого огляду транспортного засобу прикордонний наряд спільно з співробітниками ДФС у спеціально виготовленому сховищі у днищі автомобіля виявив близько 6,5 тисячі пачок цигарок", - йдеться в повідомленні адміністрації Державної прикордонної служби України, додає "Інтерфакс-Україна".

"Крім того, в пункті пропуску "Кучурган-авто" в салоні і багажному відділенні автомобіля "Ауді", на якому в Україну їхав громадянин Молдови, прикордонники знайшли ще одну тисячу пачок сигарет", - розповіли в Держприкордонслужбі.

Додамо, прикордонники викрили незаконну схему переправлення громадян України до Росії транзитом через тимчасово окуповану територію Криму.

Також, Держприкордонслужба України прийняла рішення закрити в'їзд до Криму для всіх іноземців.

Також, Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.