Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Прикордонники затримали в пунктах пропуску два набитих цигарками автомобілі

В обох випадках контрабанда та автомобілі вилучені в установленому порядку
Військовослужбовці Мостиського та Білгород-Дністровського загонів протягом доби завадили незаконному переміщенню через державний кордон великої контрабандної партії цигарок.
Прикордонники затримали в пунктах пропуску два набитих цигарками автомобілі Фото: Reuters

"На виїзд із країни в пункт пропуску "Шегині" прибув легковик "Пежо", на якій їхав 47-річний громадянин Литви... Під час проведення поглибленого огляду транспортного засобу прикордонний наряд спільно з співробітниками ДФС у спеціально виготовленому сховищі у днищі автомобіля виявив близько 6,5 тисячі пачок цигарок", - йдеться в повідомленні адміністрації Державної прикордонної служби України, додає "Інтерфакс-Україна".

"Крім того, в пункті пропуску "Кучурган-авто" в салоні і багажному відділенні автомобіля "Ауді", на якому в Україну їхав громадянин Молдови, прикордонники знайшли ще одну тисячу пачок сигарет", - розповіли в Держприкордонслужбі.

Додамо, прикордонники викрили незаконну схему переправлення громадян України до Росії транзитом через тимчасово окуповану територію Криму.

Також, Держприкордонслужба України прийняла рішення закрити в'їзд до Криму для всіх іноземців.

Також, Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 12 2018 14:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України

Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.