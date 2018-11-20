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Рада не підтримала перейменування Дніпропетровської області на Січеславську

Тепер, для перейменування Дніпропетровської області, депутати мають внести нову постанову
Верховна Рада України не підтримала постанову про направлення на розгляд до Конституційного суду рішення про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.
Рада не підтримала перейменування Дніпропетровської області на Січеславську Фото: УНІАН

Відповідне рішення підтримало 207 депутатів, для ухвалення рішення необхідно набрати щонайменше 226 голосів, інформує Hromadske.

На відміну від перейменування міст, сіл та районів, перейменування областей потребує внесення змін до Конституції України. Тому процес перейменування областей займає набагато більше часу.

Нагадаємо, 14 липня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Кіровоград на Кропивницький. Також Рада перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро. Перейменування міст відбулося у межах декомунізації.

У квітні 2018 року група народних депутатів внесла до Верховної Ради законопроект №8329 про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. У травні до Верховної Ради внесли законопроект №8380 щодо перейменування Кіровоградської області.

11 липня профільний комутет Ради підтримав перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Також, Верховна рада України Ухвалила законопроект, яким перейменувала Кіровоградський район Кіровоградської області на Кропивницький район.

 
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20 11 2018 18:34
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