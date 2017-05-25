Рада провалила проект про основи кібербезпеки України

Народні обранці при розгляді поправок виключили з документа ті, які за словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова, погрожували б функціонуванню системи ProZorro

Верховна Рада не підтримала у другому читанні та в цілому законопроект (№ 2126а) про основи забезпечення кібербезпеки України і відправила його на повторне друге читання.

Рішення підтримали менше 226 народних депутатів. Спікер парламенту Андрій Парубій кілька разів ставив запитання про повернення до розгляду законодавчої ініціативи, проте депутати не підтримали його.

Однак, нардепи все-таки змогли набрати достатню кількість голосів, аби направити законопроект на повторне друге читання. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

При цьому народні обранці при розгляді поправок виключили з документа ті, які за словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова, погрожували б функціонуванню системи ProZorro. Координацію діяльності в сфері кібербезпеки, як складової національної безпеки України, згідно з документом, буде здійснювати президент України через очолювану ним Раду національної безпеки та оборони. Закон дає визначення таких понять: кібербезпека, кібератака, кібертероризм, кіберзахист, кібероборона, критично важливі об'єкти інфраструктури, кіберрозвідку. У документі також прописаний перелік підприємств, установ та організацій, які можуть бути віднесені до об'єктів критичної інфраструктури. Нагадаємо, законопроект про кібербезпеку був прийнятий у першому читанні 20 вересня 2016 року.

У лютому Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації".