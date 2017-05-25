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Рада провалила проект про основи кібербезпеки України

Народні обранці при розгляді поправок виключили з документа ті, які за словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова, погрожували б функціонуванню системи ProZorro
Верховна Рада не підтримала у другому читанні та в цілому законопроект (№ 2126а) про основи забезпечення кібербезпеки України і відправила його на повторне друге читання.
Рада провалила проект про основи кібербезпеки України Фото: @ukrpravda_news

Рішення підтримали менше 226 народних депутатів. Спікер парламенту Андрій Парубій кілька разів ставив запитання про повернення до розгляду законодавчої ініціативи, проте депутати не підтримали його.

Однак, нардепи все-таки змогли набрати достатню кількість голосів, аби направити законопроект на повторне друге читання. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

При цьому народні обранці при розгляді поправок виключили з документа ті, які за словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова, погрожували б функціонуванню системи ProZorro.

Координацію діяльності в сфері кібербезпеки, як складової національної безпеки України, згідно з документом, буде здійснювати президент України через очолювану ним Раду національної безпеки та оборони.

Закон дає визначення таких понять: кібербезпека, кібератака, кібертероризм, кіберзахист, кібероборона, критично важливі об'єкти інфраструктури, кіберрозвідку.

У документі також прописаний перелік підприємств, установ та організацій, які можуть бути віднесені до об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, законопроект про кібербезпеку був прийнятий у першому читанні 20 вересня 2016 року.

У лютому Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації".

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25 05 2017 19:13
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