Рада розглянула тисячу поправок до судової реформи – не ухвалила жодної
Водночас під час розгляду 19 вересня нардепи не підтримали жодну із поправок – під час голосування "за" були менше сотні народних обранців. Більше половини місць депутатів у сесійній залі – порожні, - повідомляє "Укрінформ".
Народні депутати 7 вересня розпочали розгляд законопроекту №6232, яким передбачається внесення змін до Господарського, Цивільного процесуальних кодексів, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів. Протягом двох днів було розглянуто 662 поправки із 4383.
Тиждень з 11 до 15 вересня був непленарним, тож 19 вересня парламентарії продовжили розгляд законопроекту у другому читанні.
Згідно із регламентом Верховної Ради розгляд одного законопроекту може тривати довше, ніж одне засідання, але не може перериватися розглядом інших питань.
Нагадаємо, що виступаючи на форумі 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це значить для України?" Порошенко заявив, що не може чекати, поки буде створений антикорупційний суд. За його словами, в Україні потрібно терміново створювати антикорупційні палати.
Також Президент поцікавився у присутніх на форумі зарубіжних гостей, чи є в їхніх країнах антикорупційні суди.
"Підніміть руку, у кого в країні є антикорупційний суд. У Франції? У Польщі? У США? Немає рук", - сказав Президент.
Екс-держсекретар США Джон Керрі вступив в заочну полеміку з Президентом України Петром Порошенком щодо відсутності антикорупційних судів у США, зазначивши, що в США будь-який суд є антикорупційним, як і будь-які інші органи.
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