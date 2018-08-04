Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо хімічної атаки в Сирії
Про це повідомили у представництві Великої Британії при ООН.
"Велика Британія, Франція, США, Польща, Нідерланди, Швеція, Кувейт, Перу і Кот-д'Івуар закликали провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН для обговорення повідомлень щодо застосування хімічної зброї в Сирії. Зустріч очікується в понеділок", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.
Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.
У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.
Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.
Президент США різко засудив застосування хімічної зброї під час бомбардувань міста Дума у Східній Гуті і звинуватив Росію та Іран у підтримці Асада.
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