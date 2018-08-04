Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо хімічної атаки в Сирії

Дев'ять країн скликають екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з повідомлення про хімічну атаку в Сирії.

Про це повідомили у представництві Великої Британії при ООН.

"Велика Британія, Франція, США, Польща, Нідерланди, Швеція, Кувейт, Перу і Кот-д'Івуар закликали провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН для обговорення повідомлень щодо застосування хімічної зброї в Сирії. Зустріч очікується в понеділок", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.

Президент США різко засудив застосування хімічної зброї під час бомбардувань міста Дума у Східній Гуті і звинуватив Росію та Іран у підтримці Асада.