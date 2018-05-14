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Рахункова палата: ОТГ використала 2,5 млрд грн з держбюджету без відома уряду

"Делеговані повноваження більшістю ОТГ не виконуються"
Аудитори Рахункової палати стверджують, що об'єднані територіальні громади України використали 2,5 млрд грн із держбюджету без "дорожньої карти" від Кабміну.
Рахункова палата: ОТГ використала 2,5 млрд грн з держбюджету без відома уряду Фото: з вільних джерел

"2,5 млрд грн субвенції, наданої з державного бюджету у 2016-2017 роках на формування інфраструктури ОТГ, не вирішило проблем, оскільки на даний час законодавчо не визначено типової інфраструктури ОТГ з прив'язкою до субвенції. Кабмін затвердив перелік заходів, але не визначив пріоритетних галузей, на які варто передусім спрямувати кошти", - йдеться у повідомленні управлінні інформаційної політики Рахункової палати.

Аудитори відзначають, що трактування напрямів на зразок "здійснення інших заходів щодо об'єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади", дає змогу витрачати кошти на все: від капітального будівництва парків до поточного ремонту будівель рад, встановлення огорожі навколо ставка. 

Відсутність жорстких умов використання субвенції створює ризики розпорошення коштів на проекти з меншим соціальним ефектом або реалізація яких безпосередньо не пов'язана з розвитком необхідної інфраструктури ОТГ, заявляють у відомстві.

Аудитори Рахункової палати наголошують на необхідності формалізації переліку напрямів використання субвенції із закріпленням пріоритетів, що забезпечують достатній рівень соціально-економічного розвитку громад та доступність і якість надання послуг на їхній території.

"Мінрегіон і КМУ мають надати ОТГ чітку "дорожню карту" із пріоритетними напрямами, запобігти протизаконному та неефективному витрачанню коштів, особливо з огляду на те, що велика кількість керівників ОТГ не має належного досвіду та підготовки. Поки що ОТГ рухаються дещо наосліп", - відзначив заступник голови Рахункової палати Андрій Майснер.

У Рахунковій палаті також зазначають, що понад 29% території України вже охоплено об'єднаними територіальними громадами, у яких проживає понад 6 млн українців. 

"Рахункова палата дала оцінку реформі міжбюджетних відносин, започаткованій у 2015 році, в частині об'єднаних територіальних громад і відзначила, що в результаті отримання додаткових повноважень дохідна частина бюджетів ОТГ збільшилася щонайменше в 4 рази порівняно з бюджетами місцевих рад, що увійшли до складу громад", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, як відзначають аудитори Рахункової палати, незважаючи на додаткові джерела доходів та надання з державного бюджету медичної, освітньої субвенції та субвенції на державні програми соцзахисту населення, органи місцевого самоврядування не зацікавлені у фінансуванні закладів охорони здоров'я, тому в більшості громад первинна медична допомога, що фінансується за рахунок коштів бюджетів ОТГ, не надавалася. 

"У 2017 році у двох бюджетах ОТГ Київської області, 15 Полтавської, 4 Рівненської і 11 бюджетах ОТГ Вінницької області не передбачалося видатків на охорону здоров'я, а медичну субвенцію в повному обсязі передано до відповідних районних бюджетів", - повідомляють у Рахунковій палаті. 

За результатами аналізу Рахункової палати встановлено, що делеговані повноваження більшістю ОТГ не виконуються, зокрема в частині соціального захисту населення. Причина - відсутність на території ОТГ органів соціального захисту, програмного забезпечення, кадрового потенціалу, неможливість вести облік одержувачів послуг, здійснювати призначення соцдопомоги, а також фінансувати ці послуги. 

Нагадаємо, що Рада затвердила новий склад Рахункової палати.
 

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14 05 2018 19:44
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