Рахункова палата: ОТГ використала 2,5 млрд грн з держбюджету без відома уряду

Аудитори Рахункової палати стверджують, що об'єднані територіальні громади України використали 2,5 млрд грн із держбюджету без "дорожньої карти" від Кабміну.

"2,5 млрд грн субвенції, наданої з державного бюджету у 2016-2017 роках на формування інфраструктури ОТГ, не вирішило проблем, оскільки на даний час законодавчо не визначено типової інфраструктури ОТГ з прив'язкою до субвенції. Кабмін затвердив перелік заходів, але не визначив пріоритетних галузей, на які варто передусім спрямувати кошти", - йдеться у повідомленні управлінні інформаційної політики Рахункової палати.

Аудитори відзначають, що трактування напрямів на зразок "здійснення інших заходів щодо об'єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади", дає змогу витрачати кошти на все: від капітального будівництва парків до поточного ремонту будівель рад, встановлення огорожі навколо ставка.

Відсутність жорстких умов використання субвенції створює ризики розпорошення коштів на проекти з меншим соціальним ефектом або реалізація яких безпосередньо не пов'язана з розвитком необхідної інфраструктури ОТГ, заявляють у відомстві.

Аудитори Рахункової палати наголошують на необхідності формалізації переліку напрямів використання субвенції із закріпленням пріоритетів, що забезпечують достатній рівень соціально-економічного розвитку громад та доступність і якість надання послуг на їхній території.

"Мінрегіон і КМУ мають надати ОТГ чітку "дорожню карту" із пріоритетними напрямами, запобігти протизаконному та неефективному витрачанню коштів, особливо з огляду на те, що велика кількість керівників ОТГ не має належного досвіду та підготовки. Поки що ОТГ рухаються дещо наосліп", - відзначив заступник голови Рахункової палати Андрій Майснер.

У Рахунковій палаті також зазначають, що понад 29% території України вже охоплено об'єднаними територіальними громадами, у яких проживає понад 6 млн українців.

"Рахункова палата дала оцінку реформі міжбюджетних відносин, започаткованій у 2015 році, в частині об'єднаних територіальних громад і відзначила, що в результаті отримання додаткових повноважень дохідна частина бюджетів ОТГ збільшилася щонайменше в 4 рази порівняно з бюджетами місцевих рад, що увійшли до складу громад", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, як відзначають аудитори Рахункової палати, незважаючи на додаткові джерела доходів та надання з державного бюджету медичної, освітньої субвенції та субвенції на державні програми соцзахисту населення, органи місцевого самоврядування не зацікавлені у фінансуванні закладів охорони здоров'я, тому в більшості громад первинна медична допомога, що фінансується за рахунок коштів бюджетів ОТГ, не надавалася.

"У 2017 році у двох бюджетах ОТГ Київської області, 15 Полтавської, 4 Рівненської і 11 бюджетах ОТГ Вінницької області не передбачалося видатків на охорону здоров'я, а медичну субвенцію в повному обсязі передано до відповідних районних бюджетів", - повідомляють у Рахунковій палаті.

За результатами аналізу Рахункової палати встановлено, що делеговані повноваження більшістю ОТГ не виконуються, зокрема в частині соціального захисту населення. Причина - відсутність на території ОТГ органів соціального захисту, програмного забезпечення, кадрового потенціалу, неможливість вести облік одержувачів послуг, здійснювати призначення соцдопомоги, а також фінансувати ці послуги.

Нагадаємо, що Рада затвердила новий склад Рахункової палати.

