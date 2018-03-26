"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

На фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки

У четвер, 15 березня 2018 року, після тривалих суперечок, дискусій та образ, Верховна Рада України таки призначила голову та членів Рахункової палати України. Хто ці люди, яке у них минуле і звідки вони прийшли? На ці та інші питання намагалася знайти відповіді команда iPress.ua.

Рахункова палата - камінь спотикання для коаліції.

Чому вона настільки важлива?

У 2015 році Верховна Рада прийняла новий закон "Про Рахункову палату", в якому було враховано побажання ЄС щодо впровадження аудиту за фінансами державного бюджету. Повноваження Рахункової палати були суттєво розширені. Зокрема, цей орган від імені парламенту здійснює контроль за надходженням коштів до держбюджету та їх використанням. При цьому, Рахункова палата підзвітна Верховній Раді і повинна регулярно інформувати її про результати своєї роботи. До її складу входить 9 членів, а термін повноважень голови і його заступників - 6 років.

Рахункова палата має повноваження здійснювати аудит усіх операцій з коштами державного бюджету та відповідно діяльність усіх установ та організацій, що є розпорядниками бюджетних коштів та їх отримувачами. Тобто, перевіряти можуть усіх від уряду та міністерство до дитячих садків і лікарень. Крім того, відтепер Рахункова палата матиме свій вплив на формування державного бюджету, проводячи експертизу проекту закону про держбюджет. Зрозуміло, що в сфері контролю Рахункової палати будуть і державні закупівлі, і кредити з державного бюджету і державний борг України.

Основні цифри бюджету України 2018 року – доходи складуть 913,6 мільярда гривень; проте витрати будуть вищими – 988,6 мільярда гривень. Ось який грошовий обіг контролює цей орган.

Аби здійснювати всі ці повноваження новий закон передбачає не лише апарат Рахункової палати, а й наявність територіальних департаментів, що значно збільшує можливості для аудиторської діяльності.

Окремо варто зазначити, що у новому законі значно обмежені можливості щодо звільнення з посад голови та членів Рахункової палати. Якщо раніше, аби звільнити члена Рахункової палати було достатньо лише відповідного результативного голосування Верховної Ради, то тепер є чіткий перелік підстав, лише за наявності яких депутати можуть поставити це питання на голосування. Тобто, за великим рахунком, звільнити члена Рахункової палати без рішення суду щодо вчинення членом палати злочину (до того ж таке рішення суду має набути законної сили) тепер буде неможливо. Окрім, зрозуміло випадків тяжкої хвороби, смерті, зміни громадянства чи власного бажання члена палати.

Отже члени і голова Рахункової палати, яких обрали 15 березня 2018 року, гарантовано залишатимуться на своїх посадах протягом всього терміну повноважень - шість років. А враховуючи зростання можливостей Рахункової палати, цей орган стане серйозним інструментом політичної боротьби, а можлив й економічного тиску на бізнес та "неугодних". Тому, немає нічого дивного, що кожна політична сила вимагала делегувати до Рахункової палати якомога більше "своїх" людей.

Цікаво, що екс-глава Рахункової палати Роман Магута знаходиться під слідством за підозрою у зловживанні владою. За версією слідства, в період з січня 2014 року по березень 2015 року, діючи в інтересах головного контролера - директора департаменту з питань АПК Рахункової палати, шляхом підготовки і підписання ряду службових документів він здійснив умисні дії по відчуженню двокімнатної службової квартири в Києві в приватну власність її родича.

Минулого року на конкурс спочатку подалося 67 охочих. Комітет з питань бюджету відібрав 29 кандидатів. Але за підсумками розгляду в сесійній залі питання обрання членів палати взагалі провалилося. Швидше за все, тоді причиною стали "політичні ігри" навколо посади голови. У БПП на цю посаду запропонували нардепа Валерія Пацкана. Особливо свого соратника відстоювала група "УДАР". Але у "Народному фронті", щодо цього питання існувала окрема думка. Фронтовики хотіли свого кандидата. У кулуарах називали ім'я Руслана Лук'янчука.

У квітні 2017 року рейтингове голосування виявило дев'ятьох потенційних членів (окрім Пацкана були Віктор Богун, Тарас Герула, Ольга Дроздовська, Руслан Лук'янчук, Андрій Майснер, Василь Невідомий, Цезар Огонь, Ярослав Сидорович), але депутати провалили його. НФ дав лише сім голосів "за", "радикали" - два. У підсумку, Верховна Рада так і не змогла призначити новий склад Рахункової палати і було вирішено оголосити новий конкурс.

Нарешті, вже у новому році "коаліція" домовилась і депутати таки проголосували. Верховна Рада призначила головою Рахункової палати України Валерія Пацкана. Його кандидатуру підтримали 309 народних депутатів. Також парламент затвердив новий склад Рахункової палати. За відповідний перелік проголосували 263 народних депутатів.

До нього увійшли: Дідик Андрій Миколайович, Огонь Цезар Григорович, Богун Віктор Павлович, Невідомий Василь Іванович, Майснер Андрій Васильович, Яремчук Ігор Миколайович, Іванова Ірина Миколаївна, Яременко Олександр Степанович. Аналізуючи цей список необхідно зазначити присутність у ньому прізвищ тих, хто десятиліттями обіймав відповідальну посаду члена Рахункової палати за часів Януковича і дивом уникнув люстрації.

Отже, про всіх і по-порядку.

Валерій Пацкан

У своєму виступі новообраний глава подякував своїм колегам:

"345 голосів - це рівень довіри Рахунковій палаті. Я хочу вас запевнити, що цей орган буде працювати по-новому. Але не "по-новому", як було у деяких гаслах. Я обіцяю вам, що новий орган буде звітувати в парламенті. Я обіцяю вам, що за всіма перевірками будуть звіти з цієї трибуни", - наобіцяв 42-річний Валерій Пацкан.



Фото: LB.ua

Валерій Пацкан народився 21 квітня 1975 року на Закарпатті.

Освіта: У 1999 році закінчив юридичний факультет Ужгородського державного університету за спеціальністю "Правознавство". З січня 2000 року по січень 2001 року обіймав посаду юрисконсульта в Перечинському лісокомбінаті. У 2005 році закінчив економічний факультет Закарпатського інституту ім. А. Волошина Міжрегіональної академії управління персоналом за спеціальністю "Банківська справа". У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю "Конституційне право; муніципальне право".

Свою трудову діяльність розпочав після закінчення Ужгородського державного університету на посаді головного спеціаліста юридичного відділу Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (1999-2000 рр.) З січня 2000 року по січень 2001 року обіймав посаду юрисконсульта в Перечинському лісокомбінаті.

Валерій Пацкан до обрання в парламент був засновником ТОВ "Карат мотор" і ТОВ "Юридична фірма "Закарпатський центр правозахисту". Компанія "Катар мотор" - основний дилер Toyota в Закарпатській області.

Декларація: Новий голова Рахункової палати Валерій Пацкан, обраний парламентом 15 березня, задекларував 412 тис грн і $300 тис готівки за 2017 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування.

Із загальної суми 271,4 тис грн склала депутатська зарплата Пацкана, 73,7 тис грн - додаткове благо від компанії "Тойота Україна", 50,9 тис грн - страхові виплати, а 15,9 тис грн - зарплата за сумісництвом (Ужгородський національний університет).

У власності Пацкана знаходяться дві земельні ділянки (8 061 та 1 390 кв. м.) в Закарпатській області та квартира (165,4 кв. м.) в Києві. Також Пацкан користується житловим будинком (73,3 кв. м.) в Закарпатській області та орендує квартиру (54,6 кв. м.) в Києві.

У листопаді 2016 року голова Рахункової палати отримав кредит в розмірі 1,3 млн грн на покупку автомобіля Toyota Land Cruiser 200 2016 року випуску. У минулому році Пацкан виплатив 214,4 тис грн за даним кредитом.

Раніше повідомлялося, що Пацкан потрапив до реєстру боржників, який запустило Міністерство юстиції.

Політикою Пацкан почав активно займатися на початку 2000-их. Зокрема, з 2001 року був головою виконавчого комітету партії "Реформи і порядок" в Закарпатській області, яку тоді очолював Віктор Пинзеник. Був помічником-консультантом народного депутата.

"Після 2003 року ПРП в Ужгороді потрапило під вплив Віктора Балоги і я припинив активно займатися політикою, хоча формально залишався членом цієї партії до 2010 року", - заявляв колись Пацкан.

У 2010 році Валерій Пацкан став членом партії "УДАР", очолив Закарпатську обласну парторганізацію.

28 жовтня 2012 року на виборах до Верховної Ради України був обраний народним депутатом. У парламенті очолив Комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах був обраний депутатом за списками партії "Блок Петра Порошенка".

За словами джерел, у Пацкана склались досить непрості стосунки із Віктором Балогою.

У 2015 році Віктор Балога коментуючи, чому він відмовляється ходити на засідання тимчасової слідчої комісії (щодо мукачівських подій) до Верховної Ради, заявив, що там сидять протеже тих, хто кришує "контрабанду" на Закарпатті, назвавши прізвище Валерія Пацкана та Валерія Лунченка (за інформацією місцевих журналістів, "хресним батьком" і наставником якого є Роберт Бровді, якого тісно пов’язують з так званим "смотрящим" Януковича Юрієм Іванющенком.

Самого Валерія Пацкана тісно пов'язують із скандальним Романом Крутяком, якого у червні 2015 року за дивним збігом обставин та за "цікавої" процедурою призначили главою Закарпатської митниці, але у статусі тимчасово виконуючого обов’язки, тобто не звільняючи тодішнього керівника митниці Семчеру. Попри кулуарність ухваленого рішення, Романа Крутяка представили як волонтера, хоча в його біографії значиться звільнення з митниці за контрабанду.



Інфографіка: mukachevo.net

Цікаво також, що в липні 2017 року Пацкан також був у числі депутатів, які прийшли на суд, аби взяти на поруки директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа, якого підозрюють у розтраті 28,5 млн грн бюджетних коштів у 2015 році.

Ще один факт із життя нардепа. Журналісти спіймали Пацкана на кнопкодавстві 31 травня 2016 року.

Під час поіменного голосування за зміни до закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (№4525) депутат, сидячи на місці Роберта Горвата, тягнувся, аби проголосувати на місці, яке ні за ким не закріплене.

Андрій Дідик

42-річний Андрій Дідик родом з міста Золочів, що на Львівщині.

Освіта: Випускник "Львівської політехніки" (1994-1999), факультет "Економіки та менеджменту", спеціальність – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Також є кандидатом економічних наук. Займався викладацькою діяльністю.

Свій дебют як державного посадовця Андрій Дідик відзначив у травні 2009 року. Тоді колишній бізнесмен у сфері аудиту став першим заступником начальника головного управління Держкомзему у Рівненській області. У жовтні того ж року працював на аналогічній посаді, але вже у Львівській області. А в листопаді 2009 очолив головне управління Держкомзему Львівщини.

Попередником Андрія Дідика на цій посаді був Микола Пшевлоцький. Разом вони працювали лише кілька місяців, відколи Дідика призначили його першим заступником. Пшевлоцький в інтерв'ю телеканалу ZIK зізнався, що саме за керування Дідика в управлінні Держкомзему Львівської області процвітала корупція.

"Мій перший наступник тоді отримав цікаве прізвисько за свої підходи до вирішення земельних питань – "квадратний метр – долар". Це було прив’язано до землі, а далі все було прив’язано до особи, до людей. Тобто жодна послуга жодному громадянину безкоштовно не обходилася. Усі кадрові призначення також вирішувалися лише за гроші", – зазначив начальник ГУ Держкомзему у Львівській області у 2005-2009 роках Микола Пшевлоцький.

У 2010 Андрій Дідик спробував себе і в політиці – балотувався до Львівської облради від "Партії промисловців і підприємців", фактично, сателіта "Партії регіонів". Однак, ця спроба закінчилась для Дідика невдало.

У 2011 році Андрій Дідик виринає в Міністерстві юстиції на посаді директора Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби. Але працює там лише рік.

У середині 2014 року за квотним принципом Андрій Дідик від "Свободи" стає заступником начальника Дрогобицької податкової інспекції й одночасно – в. о. начальника управління Міндоходів у Львівській області. За версією, озвученою самим Андрієм Дідиком, це місце йому запропонував тодішній голова Державної податкової служби Ігор Білоус.

Цікаво, що категорично проти призначення Андрія Дідика начальником обласного управління категорично виступила місцева громадськість. Зокрема, Люстраційний комітет Майдану Львівщини скерував звернення тодішньому міністру фінансів України Олександрові Шлапаку та в. о. міністра доходів і зборів України (голові Державної фіскальної служби України) Ігорю Білоусу, в якому зазначив, що за підсумками громадського обговорення вважає Андрія Дідика недостойним обійняти посаду начальника Головного управління Міндоходів (Державної фіскальної служби) у Львівській області.

Незважаючи на це, лише у 2016 році за поданням генпрокуратури Андрія Дідика звільняють із посади в. о. начальника за порушення вимог антикорупційного законодавства. Безпосередньою причиною звільнення став конфлікт інтересів, про який Андрій Дідик не повідомив, а також той факт, що у нього виявили особистий бізнес, хоча його посада у фіскальній службі передбачала відмову від підприємницької діяльності.

Як пояснили тоді в ГПУ, безпосередньою причиною звільнення став "потенційний конфлікт інтересів", оскільки дружина Андрія Дідика Богдана Денисенко займається бізнесом і перебуває на обліку у ДФС Львівщини. Це не заборонено законом, але Дідик не повідомив про це свого безпосереднього керівника, як це передбачено законодавством.

Окрім того, Андрій Дідик, як вважають в ГПУ, мав ще один конфлікт інтересів, оскільки "не вжив заходів щодо запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю у його володінні підприємства та не забезпечив його передачу в управління іншій особі у порядку, встановленому законом». Мова йде про те, що, згідно з даними ЄДР, Андрій Дідик є засновником та кінцевим бенефіціаром київського ТОВ "Аудиторська фірма "Ві Ай Пі Аудит", зареєстрованого у 2005 році. До речі, дружина Дідика також є власником юридичної компанії – київського ТОВ "Юридична фірма "Ві Ай Пі Консалтинг".

Андрій Майснер (заступник голови Рахункової палати)

39-річний Майснер народився у м. Магадан (Росія). Німець за національністю.

Освіта вища економічна (Європейський університет, диплом із відзнакою, спеціальність "банківська справа") і вища юридична (Національний університет державної податкової служби України, диплом із відзнакою, спеціальність "правознавство").

Працював на керівних посадах в Міністерстві фінансів України, Державній податковій адміністрації України, Національному агентстві з питань державної служби України, Державній контрольно-ревізійній службі України, а також в інших комерційних і державних організаціях у сфері вищої освіти, будівництва, автомобілебудування, аграрного виробництва, банківської сфери.

З 2015 по 2017 роки працював проректором Національного авіаційного університету, 2016/2017 навчальний рік - викладач кафедри міжнародного права Навчально-наукового Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету (за сумісництвом).

У різні роки був радником Міністра фінансів України, Голови Державної податкової адміністрації України та Міністра освіти і науки України, а також радником голови правління в "Укргазбанку".

Почесний працівник державної податкової служби України, сертифікований спеціаліст з корпоративного управління та проектного менеджменту.

Один з найцікавіших фактів із біографії Андрія Майснера який ми відшукали, так це те, що він був активним членом молодіжного крила "Партії Регіонів" - "Молоді регіони". А також тісно пов'язаний із колишнім регіоналом депутатом від "Партії регіонів" Андрієм Пінчуком, який був незмінним лідером молодих регіоналів в часи Януковича.

В екс-регіонала Андрій Майснер довгий час працював помічником.



Фото: Посіпаки

Відзначимо, що Пінчука оголосили у розшук 13 березня 2015 року. Зокрема, правоохоронці підозрюють, що екс-депутат для отримання неправомірної вигоди підписав протокол засідання лічильної комісії Ради від 16 січня 2014 року, у яку було внесено свідомо неправдиві відомості про прийняття депутатами так званих "диктаторських законів".



Андрій Пінчук

Олександр Яременко

Практично увесь 2017 рік та по сьогоднішній день включно виконував обов'язки Голови Рахункової палати заступник Голови Олександр Яременко. Цікаво, що він працює на цій посаді вже майже 13 років (обраний 25.03.2005). 63-річний пенсіонер Яременко – колишній Секретар комсомольської організації Держплану УРСР (на правах першого секретаря райкому ЛКСМУ), а також у минулому заступник Першого віце-прем'єр-міністра - Міністра фінансів України Миколи Азарова (02.2002-02.2005). Не потрапив під дію Закону України "Про очищення влади" лише тому, що вважається обраним, а не призначеним на цю посаду.



Олександр Яременко (справа). Фото: Рахункова палата України

Про результати трудової діяльності і моральні якості пана Яременка неодноразово йшлося в ЗМІ. Наприклад, великий резонанс викликала історія з приховуванням: - "Звіту про результати перевірки використання засобів, що виділяються з Державного бюджету Державному авіаційному підприємству "Україна"; - матеріалів аудиту та "Звіту про результати аудиту ефективності використання Національним університетом державної податкової служби матеріально-технічної бази і бюджетних коштів на її зміцнення".

У вказаному звіті були виявлені факти розтрати ресурсів державного бюджету на декілька мільйонів гривен, незаконне відчуження майнових комплексів і земельних ділянок державного учбового закладу; - "Звіту про результати аудиту ефективності використання засобів державного бюджету, передбачених на реконструкцію Маріїнського палацу". Лише після журналістського розслідування програми "Гроші" і появи викривального сюжету "Як відмивають гроші на Маріїнському палаці" на каналі "1+1", через чотири місяці після приховування звіту, цей документ все ж був спрямований у правоохоронні органи.

Національною поліцією було відкрито кримінальне провадження під №12017000000000381 і внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 11 квітня 2017 року. Проте Звіту присвоїли гриф "для службового користування" і українське суспільство, швидше за все, так і не дізнається про закупівлі люстр, кожна вартістю однокімнатної квартири в столиці, а також про інші масштабні зловживання казнокрадів і корупціонерів. Зараз усі ці матеріали спрямовані в Національне антикорупційне бюро України і Національну поліцію.

Віктор Богун

48-річний Богун народився на Черкащині. Закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю "Історія" та "Правознавство". Кандидат юридичних наук.



Віктор Богун. Фото: Facebook Віктора Богуна

У 2006-2007 роках працював на керівних посадах у банку "Райфайзен банк Аваль" у Дніпрі.

З 2007 по 2012 рік працює начальником юридичного департаменту ТОВ "Вільногірське скло".

З 2012 по теперішній час очолює юридичну компанію "Раціо"

З 2015 року помічник-консультант депутата від "Народного фронту" Олега Кришина з яким тісно пов'язаний.

Кришин є співзасновником і співвласником ТОВ "Корпорація "ЦМК", а також головою наглядової ради ТОВ "Вільногірське скло" - одного з найбільших в Україні виробників скляної тари, де 5 років Богун працював юристом.



Олег Кришин. Фото: Facebook Олега Кришина

Крім склотари, його "Корпорація "ЦМК" активно займалася консервним бізнесом, в 2001 році корпорація "ЦМК" придбала контрольний пакет акцій Керченського рибоконсервного заводу "Пролив", на базі активів якого була створена ТОВ "Південна мануфактура "Пролив"", що випускала продукцію під ТМ Пролив, Vilnas, "Боспор" і Laatsa. У 2008 році "ЦМК" сконцентрувала 100% акцій керченського ЗАТ "Південьрибхолод", яке спеціалізується на заморожуванні і зберіганні риби.

Кримське питання явно хворобливе для Кришина. Так, після анексії Криму керівництво "ЦМК" почало просувати ідею відмови від економічної блокади Криму. Зокрема, було запропоновано визнати Крим вільною митною зоною і надати компаніям, які хочуть працювати з Україною, статус економічних агентів. Тобто фактично дозволити їм поставляти товари в Україну і треті країни через територію України під контролем української держави. Тоді Віктор Богун заявляв, що такий економічний підхід до вирішення "кримського питання" цілком сприймається Європейським Союзом.

"Це дозволить поступово збільшувати масштаби контролю української держави за діяльністю підприємств у Криму. Одночасно запропонований варіант сприятиме і підтримці діяльності українських материкових підприємств", - заявляв Богун.

Цезар Огонь

Одним із затверджених учасників стала людина, яку звуть Цезар Григорович Огонь - професор, заслужений юрист України, доктор економічних наук. В. о. директора департаменту з питань доходів бюджету.



Цезар Огонь. Фото: kneu.edu.ua

Як виявилося, в українській політиці Огонь вже більше десяти років. Цезар Григорович - професор, заслужений юрист України, доктор економічних наук. Обіймав посаду в.о. директора департаменту з питань доходів бюджету.

Народився 16 серпня 1957 року в селі Розсохи Хмельницької області. У 1976 році працював бухгалтером в колгоспі.

З 1983 по 1984 рік - старший контролер-ревізор КРУ Хмельницької області у Старокостянтинівському районі.

У 2006-2007 роках обіймав посаду заступника міністра освіти України.

Василь Невідомий

Василь Невідомий - незмінний головний контролер - директор департаменту контролю видатків на судову владу, оборону, правоохоронну діяльність та безпеку держави. Працює у Рахунковій палаті України ще з 2005 року.



Фото: Громадське радіо

Народився 9 листопада 1961 року в с. Буди Харківської області. Закінчив у 1986 році Харківський юридичний інститут.

Працював помічником прокурора Ленінського району м. Харкова, старшим слідчим прокуратури міста Харкова, прокурором, заступником начальника відділу Харківської обласної прокуратури. У 1994-1997 рр. - заступником начальника управління загального нагляду - начальником відділу нагляду за дотриманням законів у сфері економічних відносин Генеральної прокуратури України.

Ірина Іванова

Про 51-річну Іванову Ірину відомо небагато окрім того, що вона родом із Києва. За фахом економіст. Кандидат економічних наук.



Ірина Іванова (по центру). Фото: Рахункова палата

Як сама Ірина Миколаївна пише у своєму мотиваційному листі, загальний стаж її роботи складає більше 25 років, стаж на державній службі - 22 роки. Стаж на керівних посадах - 8 років.

Тривалий час працювала у центральних органах виконавчої влади в Міністерстві фінансів, Міністерстві промислової політики. Також займала посаду заступника Директора департаменту оборони і безпеки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

До обрання членом Рахункової палати, працювала головним консультантом у комітеті з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України.

У зв'язку із новими обов'язками по виявленню корупції на держпідприємствах, не буде зайвим згадати той факт, що чоловік чиновниці Олександр Іванов працює в ДК "Укроборонпром".

У своїй декларації Ірина Іванова вказала, що у 2008 році придбала земельну ділянку у Новосілках Вишгородського району Київської області площею 1157 м. кв. Також чиновниця на пару із чоловіком володіє двома квартирам у Києві.

Ігор Яремчук

Ігор Яремчук - начальник відділу внутрішнього аудиту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, який є головним у сфері організації діяльності регіональних підрозділів ДСНС України, що здійснюють внутрішній аудит.



Ігор Яремчук. Фото: ДСНС

58-річний чиновник родом із Києва. Здобув дві вищі освіти за спеціальністю "інженер-електрик" і "фінанси та кредит".

У 1986 році працював секретарем комітету комсомолу в "Київприлад" у Жовтневому РК ЛКСМ. Після розпаду СРСР, працював у банках, зокрема - в АКБ "Синдикат".

У 2004 році за результатами конкурсу був прийнятий на посаду начальника Управління керуючого справами Головного управління державної служби України.

Дружина Журавська Лариса працює директором ТОВ "Адвокатська фірма Ніка".

Згідно з декларацією чиновника, у 2012 році він придбав будинок площею 197 кв. м. у Криму. Разом з дружиною володіє двома земельними ділянками у Києвській області: 1514 м. кв. і 1443 м. кв. відповідно, квартирою у Києві 56 м. кв., а також житловим будинком 292 м. кв.

В власності чиновника також два автомобілі Skoda A-5 2011 року випуску і позашляховик Mitsubishi Outlander 2009 року випуску.