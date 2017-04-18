Reuters дізнався про загибель двох російських контрактників у Сирії
З кінця січня по кінець березня в боях в Сирії загинули 18 громадян Росії. Відтоді була встановлена загибель у бою ще трьох - Олексія Сафонова, Володимира Плутинського - контрактників - та Михайла Нефедова.
Про це повідомило Reuters.
Міноборони Росії, МЗС РФ і російське консульство в Дамаску не відповіли на прохання прокоментувати інформацію про загибель військових-контрактників.
Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.
Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.
Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.
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