Робота Львівської міськради щодо врегулювання ситуації з сміттям, визнана незадовільною

На позачерговій сесії Львівської облради, вчора 5 квітня депутати заслухали інформацію щодо заходів з вирішення критичної ситуації з утилізацією твердих побутових відходів у Львові та Львівській області. Було прийнято рішення визнати роботу виконавчих органів Львівської міськради незадовільною, а роботу Львівської ОДА – задовільною.

Рішення підтримав 51 депутат. Про це повідомляє "Гал-інфо".

Львівська міськрада не виконала ряд протокольних доручень робочої групи, створеної згідно з розпорядженням голови Львівської ОДА, також, доручення позачергових розширених засідань обласної комісії під керівництвом прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, йдеться в повідомленні.

Депутати доручили Львівській міськраді забезпечити проведення першочергових протиаварійних заходів на Львівському полігоні твердих побутових відходів в частині поновлення відвідного инфільтраційного каналу, укріплення дамби згідно з проектом, очищення інфільтратів і передачі їх на очисні споруди Львова.

Також, міськраді доручили забезпечити проведення міжнародного конкурсу з відбору виконавця робіт з рекультивації полігону твердих побутових відходів, згідно з розробленим Львівською ОДА технічним завданням.

Міськраді слід розробити схеми санітарної очистки Львова і виконати її.

Доручено оздоровити дітей з сіл, розташованих недалеко від Грибовицькому звалища – Малехова, Грибович та Дублян за кошти бюджету Львова.

Опрацювати запропоновані Львівською ОДА земельні ділянки для будівництва сучасного сміттєпереробного заводу.

Крім того, доручено посилити контроль за перевізниками, які вивозять відходи, з метою недопущення несанкціонованого розміщення відходів на території області та за її межами. Автомобілі перевізників, які працюють з Львівським сміттям, рекомендували оснастити GPS навігаторами.

Також, депутати доручили ГУ Нацполіції у Львівській області та прокуратурі Львівської області провести неупереджене розслідування за фактом обвалу сміття на Грибовицькому сміттєзвалищі.

Нагадаємо, у Львові склалася критична ситуація з вивезенням сміття. У мерії заявили, що останній полігон, з яким укладено договір про утилізацію, відмовився приймати відходи. Мер міста Андрій Садовий вважає, що у місті потрібно оголосити надзвичайний стан через проблеми з вивезенням сміття.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.