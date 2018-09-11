Роман Труба перервав відпустку через ситуацію з ДБР
Про це повідомив працівник прес-служби Максим Білоусенко в коментарі "Укрінформу".
"Роман Труба перервав відпустку і вже на роботі", – сказав Білоусенко.
Він додав, що готується офіційна позиція директора бюро стосовно повторного проходження дослідження на поліграфі 27 претендентами на керівні посади в обласних управліннях відомства.
Нагадаємо, 28 серпня директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повернув подання на призначення цих людей на посади, оскільки конкурсна комісія не передала йому результати їх психофізіологічних досліджень.
2 листопада Роман Труба звернувся до зовнішньої конкурсної комісії з пропозицією оголосити на ці посади новий конкурс.
У п'ятницю, 9 листопада, конкурсна комісія Державного бюро розслідувань заявила, що не може провести повторний конкурс на 27 керівних посад, як просив голова відомства Роман Труба.
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