Роман Труба перервав відпустку через ситуацію з ДБР

Директор ДБР Роман Труба перервав відпустку і готує офіційну позицію відомства з приводу повторного проходження дослідження на поліграфі 27 претендентами на керівні посади в обласних управліннях відомства.

Про це повідомив працівник прес-служби Максим Білоусенко в коментарі "Укрінформу". "Роман Труба перервав відпустку і вже на роботі", – сказав Білоусенко. Він додав, що готується офіційна позиція директора бюро стосовно повторного проходження дослідження на поліграфі 27 претендентами на керівні посади в обласних управліннях відомства.

Нагадаємо, 28 серпня директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повернув подання на призначення цих людей на посади, оскільки конкурсна комісія не передала йому результати їх психофізіологічних досліджень.

2 листопада Роман Труба звернувся до зовнішньої конкурсної комісії з пропозицією оголосити на ці посади новий конкурс.

У п'ятницю, 9 листопада, конкурсна комісія Державного бюро розслідувань заявила, що не може провести повторний конкурс на 27 керівних посад, як просив голова відомства Роман Труба.