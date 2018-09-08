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Росія не виконуватиме висунуті США умови для зняття нових санкцій

Росія займеться опрацюванням заходів у відповідь на нові санкції США
У МЗС РФ заявили, що Москва не буде виконувати висунуті США умови для зняття нових санкцій, що вводяться за отруєння екс-агента Сергія Скрипаля.
Росія не виконуватиме висунуті США умови для зняття нових санкцій Фото: з відкритих джерел

За словами речника МЗС РФ Марії Захарової, розмова з Москвою з "позиції сили і ультиматумів безперспективна".

"В якості умови для зняття санкцій США висуваються  неприйнятні для нас вимоги, причому це перший етап. Нам загрожують подальшим нарощуванням санкційного тиску... Таким чином, США усвідомлено йдуть на подальше загострення двосторонніх відносин, які, власне, і так зведені їх зусиллями практично до нуля", - цитує Захарову ТАСС.

Речник МЗС РФ додала, що Москва займеться опрацюванням заходів у відповідь на нові санкції США.

Напередодні повідомлялось, що Сполучені Штати введуть нові санкції проти Росії через використання хімічної зброї під час отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Великій Британії. Очікується, що ці санкції наберуть чинності приблизно 22 серпня 2018 року.

Посольство Росії в США назвало "драконівськими" нові санкції США, введені через отруєння розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Нагадаємо, що 4 березня 2018 року в англійському місті Солсбері був отруєний раніше засуджений в Росії за шпигунство на користь Лондона екс-розвідник ГРУ Сергій Скрипаль. Разом з ним постраждала його донька Юлія. У Великобританії заявили, що росіяни отруїли Скрипалів речовиною нервово-паралітичної дії "Новачок", яку розробляли в СРСР і РФ.

18 травня стало відомо, що Сергій Скрипаль вийшов з лікарні. Юлію Скрипаль виписали 9 квітня.

Британія вважає, що російські спецслужби кілька місяців стежили за Сергієм і Юлією Скрипалями, перш ніж вони були отруєні в Солсбері.

 

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09 08 2018 18:51
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