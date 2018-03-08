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Росія відмовила Amnesty International у зустрічі з Сенцовим

Заступник директора ФСВП не пояснив причину відмови
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International не змогла отримати дозвіл на зустріч з українським політв'язнем у російській колонії Олегом Сенцовим.
Росія відмовила Amnesty International у зустрічі з Сенцовим Фото: colta.ru

30 липня представництво Amnesty International в Москві отримало лист від заступника директора Федеральної служби виконання покарань Валерія Балана, який не задовольнив прохання правозахисників відвідати Сенцова в колонії в Лабитнангі, але не пояснив причини відмови. У листі зазначалося, що здоров'я Сенцова оцінюють як стабільне, без "негативної динаміки", повідомляє прес-служба організації.

"Відмова в праві відвідати Олега Сенцова не має виправдання. Після майже трьох місяців голодування є серйозні проблеми для його здоров'я. Ми планували відвідати Олега в супроводі незалежного медичного експерта, який зможе оцінити стан його здоров'я. Щоб розвіяти всі сумніви щодо стану здоров'я Олега та адекватності наданої йому медичної допомоги, такий візит є обов'язковим", - прокоментувала відмову керівник українського підрозділу Amnesty International Оксана Покальчук.

Amnesty International закликала до негайного звільнення Сенцова, а також негайно надати йому доступ до кваліфікованої медичної допомоги.

Нагадаємо, українські діячі культури і мистецтва, письменники, журналісти, громадські активісти звернулися до режисера і політв'язня в РФ Олега Сенцова з проханням припинити голодування. До цього закликав українця й Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

 

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03 08 2018 11:20
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