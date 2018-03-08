Росія відмовила Amnesty International у зустрічі з Сенцовим

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International не змогла отримати дозвіл на зустріч з українським політв'язнем у російській колонії Олегом Сенцовим.

30 липня представництво Amnesty International в Москві отримало лист від заступника директора Федеральної служби виконання покарань Валерія Балана, який не задовольнив прохання правозахисників відвідати Сенцова в колонії в Лабитнангі, але не пояснив причини відмови. У листі зазначалося, що здоров'я Сенцова оцінюють як стабільне, без "негативної динаміки", повідомляє прес-служба організації.

"Відмова в праві відвідати Олега Сенцова не має виправдання. Після майже трьох місяців голодування є серйозні проблеми для його здоров'я. Ми планували відвідати Олега в супроводі незалежного медичного експерта, який зможе оцінити стан його здоров'я. Щоб розвіяти всі сумніви щодо стану здоров'я Олега та адекватності наданої йому медичної допомоги, такий візит є обов'язковим", - прокоментувала відмову керівник українського підрозділу Amnesty International Оксана Покальчук.

Amnesty International закликала до негайного звільнення Сенцова, а також негайно надати йому доступ до кваліфікованої медичної допомоги.