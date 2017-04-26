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Росія виведе половину своєї авіагрупи з масштабної військової бази в Сирії

Причиною виведення російських бойових літаків в Сирії є скорочення кількості "терористичних формувань" в країні
Керівник Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил Росії генерал-полковник Сергій Рудський заявив про виведення половини авіагрупи РФ з військової бази Хмеймім в Сирії.
Росія виведе половину своєї авіагрупи з масштабної військової бази в Сирії Фото: evroua.com

Причиною виведення російських бойових літаків в Сирії Рудський назвав скорочення кількості "терористичних формувань" в країні, інформують "РИА Новости".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін відповів на звинувачення Заходу на адресу президента Сирії Башара Асада фразою "Нудно, дівчата".

Нещодавно сирійський уряд перемістив більшість своїх бойових літаків до військової бази РФ, щоб захистити їх від потенційних ударів США.

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26 04 2017 18:26
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