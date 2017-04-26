НОВИНИКерівник Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил Росії генерал-полковник Сергій Рудський заявив про виведення половини авіагрупи РФ з військової бази Хмеймім в Сирії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія виведе половину своєї авіагрупи з масштабної військової бази в Сирії
Причиною виведення російських бойових літаків в Сирії є скорочення кількості "терористичних формувань" в країні
Фото: evroua.com
Причиною виведення російських бойових літаків в Сирії Рудський назвав скорочення кількості "терористичних формувань" в країні, інформують "РИА Новости".
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін відповів на звинувачення Заходу на адресу президента Сирії Башара Асада фразою "Нудно, дівчата".
Нещодавно сирійський уряд перемістив більшість своїх бойових літаків до військової бази РФ, щоб захистити їх від потенційних ударів США.
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