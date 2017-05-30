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Росія звинуватила ЄС у "візовому геноциді" кримчан

Москва веде "важкі бої" з Брюсселем з цієї проблематики
Росія знову звинуватила ЄС у "візовому геноциді" кримчан, які мають отримувати візи тільки в дипустановах в Україні.
Росія звинуватила ЄС у "візовому геноциді" кримчан Фото: з вільних джерел

"У нас практично не проходить жодної зустрічі з лінії ЄС, щоб ми не ставили цю тему - перш за все, цей візової геноцид, який ввели проти кримчан в Євросоюзі", - заявив заступник глави МЗС РФ Олексій Мєшков, інформують  РИА "Новости".

Мєшков заявив, що Москва веде "важкі бої" з Брюсселем з цієї проблематики.

Жителі Криму можуть отримати візу для в'їзду в країни ЄС тільки через дипломатичні представництва в Україні.

Варто зазначити, що термін "візовий геноцид" розкручується російськими пропагандистськими ЗМІ ще з кінця минулого року.

Зазначимо, Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити громадян в ОРДЛО і в Криму можливістю отримати закордонні паспорти старого зразка.

Як відомо, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.

 

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30 05 2017 14:36
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