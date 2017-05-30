CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосія знову звинуватила ЄС у "візовому геноциді" кримчан, які мають отримувати візи тільки в дипустановах в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія звинуватила ЄС у "візовому геноциді" кримчан
Москва веде "важкі бої" з Брюсселем з цієї проблематики
Фото: з вільних джерел
"У нас практично не проходить жодної зустрічі з лінії ЄС, щоб ми не ставили цю тему - перш за все, цей візової геноцид, який ввели проти кримчан в Євросоюзі", - заявив заступник глави МЗС РФ Олексій Мєшков, інформують РИА "Новости".
Мєшков заявив, що Москва веде "важкі бої" з Брюсселем з цієї проблематики.
Жителі Криму можуть отримати візу для в'їзду в країни ЄС тільки через дипломатичні представництва в Україні.
Варто зазначити, що термін "візовий геноцид" розкручується російськими пропагандистськими ЗМІ ще з кінця минулого року.
Зазначимо, Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити громадян в ОРДЛО і в Криму можливістю отримати закордонні паспорти старого зразка.
Як відомо, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.
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