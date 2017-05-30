Росія звинуватила ЄС у "візовому геноциді" кримчан

Москва веде "важкі бої" з Брюсселем з цієї проблематики

Росія знову звинуватила ЄС у "візовому геноциді" кримчан, які мають отримувати візи тільки в дипустановах в Україні.

"У нас практично не проходить жодної зустрічі з лінії ЄС, щоб ми не ставили цю тему - перш за все, цей візової геноцид, який ввели проти кримчан в Євросоюзі", - заявив заступник глави МЗС РФ Олексій Мєшков, інформують РИА "Новости".

Мєшков заявив, що Москва веде "важкі бої" з Брюсселем з цієї проблематики.

Жителі Криму можуть отримати візу для в'їзду в країни ЄС тільки через дипломатичні представництва в Україні.

Варто зазначити, що термін "візовий геноцид" розкручується російськими пропагандистськими ЗМІ ще з кінця минулого року.

Зазначимо, Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити громадян в ОРДЛО і в Криму можливістю отримати закордонні паспорти старого зразка.