Росіяни можуть отримувати американські візи в Києві

Для отримання візи під час подачі заяви і на момент її видачі необхідно перебувати в Україні

Жителі Росії зможуть отримувати американські візи в посольстві США в Києві.

"Особи, які зазвичай проживають в Росії, але які не можуть звернутися за візою в США своєчасно, можуть подати заяву в Києві", - йдеться у повідомленні посольства США в Україні на офіційному сайті.

Для цього не обов'язково бути резидентом України, але на момент подачі заяви і під час її видачі заявник повинен знаходитися в Україні. Посольство не зможе приймати вимоги по електронній пошті від людей, які перебувають за межами країни.

Під час запису на співбесіду потрібно вказати місцеву адресу в Україні - адреса готелю, родичів, офісу.

"Зверніть увагу, що заявник або його представник повинні сплатити візовий збір в Райффайзен Банку в Україні до призначення візового інтерв'ю. Якщо віза схвалена, видача паспорта можлива тільки в межах України". - повідомляє посольство.

Нагадаємо, що 29 грудня 2016 року США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.

У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).

28 липня 2017 року Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 чоловік у РФ та повідомила про конфіскацію у посольства США складських приміщень в Москві та дачі в Срібному бору.

Зазначимо, дипломати, яких Росія направляє в США замість висланих в грудні, не можуть отримати американські візи.

Окрім того, в американському посольстві допустили зниження швидкості видачі віз через брак працівників. 21 серпня посольство США в Росії оголосило, що призупинить видачу віз росіянам до 1 вересня в Москві і на невизначений термін у регіонах.