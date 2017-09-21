Росіяни можуть отримувати американські візи в Києві
"Особи, які зазвичай проживають в Росії, але які не можуть звернутися за візою в США своєчасно, можуть подати заяву в Києві", - йдеться у повідомленні посольства США в Україні на офіційному сайті.
Для цього не обов'язково бути резидентом України, але на момент подачі заяви і під час її видачі заявник повинен знаходитися в Україні. Посольство не зможе приймати вимоги по електронній пошті від людей, які перебувають за межами країни.
Під час запису на співбесіду потрібно вказати місцеву адресу в Україні - адреса готелю, родичів, офісу.
"Зверніть увагу, що заявник або його представник повинні сплатити візовий збір в Райффайзен Банку в Україні до призначення візового інтерв'ю. Якщо віза схвалена, видача паспорта можлива тільки в межах України". - повідомляє посольство.
Нагадаємо, що 29 грудня 2016 року США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.
У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).
28 липня 2017 року Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 чоловік у РФ та повідомила про конфіскацію у посольства США складських приміщень в Москві та дачі в Срібному бору.
Зазначимо, дипломати, яких Росія направляє в США замість висланих в грудні, не можуть отримати американські візи.
Окрім того, в американському посольстві допустили зниження швидкості видачі віз через брак працівників. 21 серпня посольство США в Росії оголосило, що призупинить видачу віз росіянам до 1 вересня в Москві і на невизначений термін у регіонах.
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