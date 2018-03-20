Російські дипломати повертались до РФ літаком, що фігурує у справі про контрабанду кокаїну

На борту перебували 23 російські дипломати та члени їхніх сімей, загалом близько 80 осіб

Російські дипломатии, яких вислали з Лондона через справу про отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, сьогодні залишили територію Великої Британії.

Про це повідомляє Sky News.

Британський телеканал опублікував фотографії з аеропорту "Станстед", звідки відлітали 23 російські дипломати та члени їхніх сімей, загалом близько 80 осіб.

Примітно, що дипломати вирушили до Москви літаком Іл-96 з бортовим номером RA-96023, який належить Управлінню справами президента Росії.

Цей лайнер фігурує у справі про контрабанду кокаїну з Аргентини в Росію, який знайшли в російському посольстві в Буенос-Айресі.

Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

В свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.