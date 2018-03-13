Російські політемігранти у Британії бояться за свої життя

Після отруєння Сергія Скрипаля російським політемігрантам у Великій Британії також може загрожувати небезпека.

Про це повідомляє "Независимая газета" із посиланням на лідера правозахисного руху біженців із РФ "Говоріть голосніше!" Андрія Сидельникова

"Якщо підтвердиться російський слід, а особисто в мене немає у цьому ніяких сумнівів, то в першу чергу необхідно вислати з Великої Британії усіх працівників російського посольства, Росспівпраці, пропагандистських російських ЗМІ. А також придивитися до всіх, хто з ними так чи інакше співпрацював", - сказав Сидельников. За словами Сидельникова, "список подібних осіб для правоохоронних органів Великої Британії міжнародний рух "Говоріть голосніше!" вже готує".

"Чиновники, що стояли і тим більше які стоять на службі режиму Володимира Путіна, не повинні уникнути відповідальності", - підкреслив політемігрант. Відповідальність має полягати і у візових обмеженнях для сімей російських чиновників. Оформити ці вимоги передбачається у вигляді листа прем'єр-міністрові Терезі Мей.

Рух "Говоріть голосніше!" був заснований у Лондоні опозиціонером Андрієм Сидельниковим, який виїхав із Росії. Він став відомий у Британії своїми акціями проти влади, що діяла в РФ. Зокрема, активісти "голосно" пікетували російських зірок, що підтримують Путіна, які приїжджали до Великої Британії з концертами. Рух організовував демонстрації на захист прав росіян, проводив пікети біля російського посольства з вимогами на плакатах притягнути до відповідальності вбивць колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка тощо.

Прем’єрка Британії Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Вона повідомила, що обох росіян отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу, яку раніше розробляла Росія.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Напередодні експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла "належну" відповідь у разі підтвердження причетності Росії до отруєння колишнього російського розвідника та його дочки.

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.