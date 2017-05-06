Російські спецслужби втручаються у політику Македонії, - РОЗСЛІДУВАННЯ

На думку розвідки, кінцева мета цього плану - "зробити Македонію повністю залежною від російської політики"

Офіцери Служби зовнішньої розвідки та ГРУ РФ спільно із співробітниками посольства РФ намагалися впливати на внутрішню політику Македонії та інших балканських країн, щоб не допустити їх вступу в НАТО та просувати інтереси РФ.

Про це йдеться у розслідуванні OCCRP, що базується на архівах з секретних звітів на основі прослуховування телефонних переговорів, зовнішнього спостереження та даних джерел.

Документи було передано журналістам-розслідувачам джерелами в уряді Македонії на умовах анонімності.

У звіті на ім'я керівника Служби безпеки і контррозвідки Македонії Володимира Атанасовскі зазначається, що протягом останніх 9 років Македонія перебуває "під впливом найсильнішої і руйнівною пропаганди, а також діяльності розвідувальних служб, яка здійснюється через посольство РФ".

За даними розвідки, почесні консульства Росії у містах Бітола та Охрід діють як розвідувальні бази.

"РФ використовує методи "м'якої сили" як частину стратегії з ізолювання Балкан від впливу Заходу. Крім того, російська зовнішня політика перебуває в тісній взаємодії з енергетичною стратегією, мета якої - отримати контроль над стратегічними енергетичними ресурсами країни", - зазначено у звітах.

На думку розвідки, кінцева мета цього плану - "зробити Македонію повністю залежною від російської політики".

"Реалізацією стратегії РФ у Македонії займаються три офіцери СЗР, які отримують вказівки зі штабу у Белграді та 4 співробітники ГРУ зі штабом у Софії (Болгарія). Їхня діяльність координується через посольство Росії у Скоп'є (Македонія)", - йдеться у документах.

Також контррозвідники вказують у звітах імена кореспондентів російської агенції ТАСС та представників Росспівробітництва як агентів російських спецслужб.

За повідомленнями розвідки, російські агенти протягом багатьох років займалися вербуванням колишніх і діючих співробітників македонської армії і поліції, щоб створити критичну масу людей з військовою підготовкою і у потрібний політичний момент використовувати їх в російських інтересах.

Зазначається, що представники РФ також намагалися вплинути на редакційну політику і пропонували кошти македонським ЗМІ, які особливо підтримує албанська меншина, щоб просувати російську політику в країні.

В одному зі звітів контррозвідки переказується розмова від 7 квітня 2017 року між послом РФ Олегом Щербаком і співробітником МЗС Македонії.

Судячи з документу, посол РФ заявляє колезі, що метою Росії є "створення смуги нейтральних країн на Балканах" - Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Македонії та Сербії.

Також Щербак нібито висловлював претензії щодо недостатньої підтримки російської політики у Македонії та заяв РФ про "закордонне втручання" у внутрішньополітичні процеси в країні.

Щербак допускав, що якщо македонська влада не почне публічно підтримувати Кремль, це призведе до згортання економічного і дипломатичного співробітництва.

"Спільні дії Росії та Сербії призвели до складної політичної кризи у Македонії: протистояння основних партій, яке закінчилося заворушеннями у парламенті ... Також внаслідок зусиль "російських агентів" Македонія не приєдналася до західних санкцій щодо РФ у 2014 році через війну на сході України - македонська влада тоді заявляла, що санкції сильно вдарили б по економіці країни", - йдеться у звітах.

Російські дипломати відмовилися відповідати на питання OCCRP, коментарів російської влади і спецслужб також не надійшло.

Нагадаємо, що раніше протестні акції під парламентом Македонії призвели до штурму і зіткнень з поліцією.

Відзначимо, що прокуратура Чорногорії заявила, що російська влада була причетною до підготовки путчу в Чорногорії 2016 року. Відповідну заяву зроюив спеціальний прокурор країни Мілівоє Катнич, який розслідував обставини спроби держперевороту в жовтні минулого року.

Ймовірний учасник спроби перевороту в Чорногорії Неманья Ристіч виявився на фотографії з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, зробленій під час його візиту в Белград.

У день виборів було заарештовано 20 сербів, яких запідозрили в підготовці збройних нападів на офіційні установи після закриття виборчих дільниць.

27 жовтня Сербія депортувала кількох росіян за підготовку терактів у Чорногорії.

Сербський прем'єр Александар Вучіч оприлюднив деталі плану захоплення держустанов Чорногорії після парламентських виборів 16 жовтня "за сприяння іноземного фактора". Вучіч підтвердив інформацію чорногорського спецпрокурора Мілівоє Катніча про арешт групи громадян Сербії, яка готувала захоплення Скупщини Чорногорії і стрілянину по учасниках мітингу опозиції з метою спровокувати хаос і штурм парламенту. Прем'єр також оголосив, що сербські правоохоронні органи виявили "ще кілька небезпечних груп", залучених до реалізації цього плану, за якими стоять "дуже серйозні люди".

Раніше, група російських байкерів та казаків у місті Котор на Адріатичному узбережжі в Чорногорії заснували так зване "Балканське казацьке військо".

Зазначимо, що НАТО і Чорногорія тісно співпрацювали у рамках Плану дій щодо членства з 2009 року. У грудні 2015 року глави МЗС країн НАТО ухвалили рішення запросити Чорногорію розпочати переговори щодо вступу до Альянсу.

У лютому 2016 року почалися переговори про вступ, які завершилися підписанням протоколу.

Водночас, Кремль погрожував НАТО помстою через приєднання Чорногорії.

В самій Чорногорії існують проросійські сили, які виступають проти приєднання країни до Альянсу.