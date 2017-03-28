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Російський мільйонер Гусельников вважає купівлю "Сбербанку" в Україні великою вдачею

Він не озвучив суму угоди, водночас зазначив, що це "тризначне число мільйонів доларів"
Акціонер латвійського Norvik Banka, російський мільйонер Григорій Гусельников повідомив, що його банк налаштований викупити дочірній "Сбербанк Росії" в Україні, тому що, у першу чергу, розраховує на прибуток.
Російський мільйонер Гусельников вважає купівлю "Сбербанку" в Україні великою вдачею Фото: з вільних джерел

"Будь-який підприємець робить щось для того, щоб заробити гроші. Я бачу в цьому активі можливість входження на український ринок. Вважаю, що це якісна платформа і доволі великі інвестиції вже зроблені у цей банк, тому купити його зараз доволі велика вда", — сказав він "Громадському".

Він не озвучив суму угоди, водночас зазначив, що це "тризначне число мільйонів доларів".

За словами Гусельникова, він підтримує "європейський шлях розвитку України".

"Це ринок, в який ми віримо, тому що ми вітаємо європейський вибір України і ті, події, які сталися останнім часом. Ми вважаємо, що в країні є доволі великі перспективи для розвитку", — зазначив він

Акціонер Norvik Banka додав, що спочатку банк буде мати відповідну назву.

Раніше латвійський банк Norvik Banka оголосив про те, що банк та його головний акціонер – Григорій Гусельников підписали договір про участь в інвестиційному консорціумі з придбання української "дочкиросійського "Сбербанку".

Мажоритарним акціонером новостворюваного консорціуму став Саїд Гуцерієв та його білоруська компанія – йдеться в повідомленні. Співвідношення участі акціонерів в консорціумі не повідомляється.

За інформацією Norvik Banka – обидва акціонери мають громадянство Великобританії, однак обидва – вихідці з Росії.

Саїд Гуцерієв – 29-річний син російського мільярдера Міхаіла Гуцерієва, мажоритарного акціонера та голови ради директорів російської нафтової компанії РуссНєфть.

Гуцерієв-старший з 2011 року щорічно входить в список 200 найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes. В 2016 році зайняв 16 позицію в цьому списку з активами 5,9 млрд доларів США.

Нагадаємо, російський банк Сбєрбанк оголошує про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).

Зазначимо, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.

 

 

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28 03 2017 21:20
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