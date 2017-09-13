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Ryanair буде літати в Жуляни - керівництво аеропорту

Керівництво знайде формулу, що влаштовує і нас, і Ryanair, - голова ради директорів аеропорту Денис Костржевський
У міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) впевнені, що лоукостер Ryanair буде літати до них.
Ryanair буде літати в Жуляни - керівництво аеропорту Аеропорт Жуляни. Фото: biz.liga.net

"Ми завжди готові до переговорів з будь-авіакомпанією, в тому числі і до продовження діалогу з Ryanair. Я думаю, що рано чи пізно ірландський перевізник здійснюватиме рейси і в аеропорт Київ. Принаймні, ймовірність цього дуже велика. Ми знайдемо формулу, що влаштовує і нас, і Ryanair", - заявив голова ради директорів аеропорту Денис Костржевський в інтерв'ю виданню "Бізнес".

Нагадаємо, коли Ryanair почала шукати можливості вийти на ринок України і запропонувала Жулянам знизити пасажирський збір до 7 доларів, аеропорт швидко вийшов з переговорного процесу.

"Можна було серйозно обговорювати рівень хоча б в 21-22 долара", - говорив тоді Костржевський.

В інтерв'ю він також зазначив, що досягнення компромісу не може бути максимально вигідним для кожної зі сторін - всім доводиться послідовно йти на поступки для досягнення результату.

З Ryanair переговори тривали всього три-чотири місяці, хоча зазвичай досягнення домовленостей з авіакомпаніями такого рівня займає близько року.

"Наприклад, переговори з Wizz Air тяглися понад два роки. Вони проходили різні стадії, спеціально "під Wizz Air" був затверджений наказ Мінінфраструктури про знижки до аеропортових зборів (за принципом "більше літаєш і перевозиш - велику знижку отримуєш")", - сказав він.

"Саме завдяки тому, що кожна зі сторін по десять разів зважувала плюси і мінуси, компроміс був досягнутий. Можу сказати наступне: якби тарифи, які Ryanair озвучила в ході переговорів, були застосовані до Wizz Air тоді, жоден банк не дав би нам кредит, аеропорт не міг би розвиватися, термінали не були б побудовані", - сказав Костржевський.

Також він повідомив, що зараз аеропорт Київ веде переговори з більш ніж двома десятками авіакомпаній, серед яких є і лоукостер. Це компанії, які вже літають в Жуляни, але хочуть збільшити сітку маршрутів і частоту польотів, а також нові суб'єкти.

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що переговори України з авіакомпанією-лоукостером Ryanair повинні завершитися у 20-х числах серпня.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з вимогою відшкодувати 20,05 млн гривень збитків, зазнаних через можливий захід лоукостера Ryanair.

Як йдеться з документів, оприлюднених міністром, МАУ вважає, що Ryanair отримав протиправні пільги в Україні і привілейоване положення, через що МАУ "була змушена знизити вартість авіаперевезень", що призвело до збитків.

Водночас у Антимонопольному комітеті повідомили, що компанія МАУ не зверталася до нього зі скаргами щодо порушення економічної конкуренції Міністерством інфраструктури, "Міжнародним аеропортом "Бориспіль", "Міжнародним аеропортом "Львів" чи авіакомпанією "Ryanair".

"Також в Комітеті відсутня достовірна інформація щодо надання/не надання "МА "Бориспіль" чи "МА "Львів" "ексклюзивних умов" авіакомпанії Ryanair та заяви/скарги інших авіаперевізників", - додали у АМКУ.

Нагадаємо, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

 

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13 09 2017 13:21
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