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Ryanair не планує відновлювати переговори по Україні

Компанія повністю компенсує пасажирам вартість куплених квитків
Найбільша європейська авіакомпанія Ryanair поки не планує повертатися до відновлення переговорів по Україні.
Ryanair не планує відновлювати переговори по Україні Ryanair. Фото: telegraph.co.uk

Про це заявили в прес-службі компанії, пише InfoResist.

"Спасибі за ваше повідомлення, але нам більше нічого додати до нашого прес-релізу від 10 липня", - сказали в лоукостері.

Так авіакомпанія прокоментувала питання про те, чи отримувала вона запрошення до відновлення переговорів і планує до них повертатися.

Раніше прем’єр-міністр повідомляв про рішення поновити переговори з авіакомпанією, а також залучити НАБУ та Антимонопольний комітет до аудиту всього перебігу переговорного процесу за участі Мінінфраструктури і міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, що в понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.

Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

Згодом ірландська лоу-кост-авіакомпанія призупинила продаж квитків в усіх напрямках з Києва та Львова.

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12 07 2017 21:39
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