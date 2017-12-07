Ryanair не планує відновлювати переговори по Україні
Про це заявили в прес-службі компанії, пише InfoResist.
"Спасибі за ваше повідомлення, але нам більше нічого додати до нашого прес-релізу від 10 липня", - сказали в лоукостері.
Так авіакомпанія прокоментувала питання про те, чи отримувала вона запрошення до відновлення переговорів і планує до них повертатися.
Раніше прем’єр-міністр повідомляв про рішення поновити переговори з авіакомпанією, а також залучити НАБУ та Антимонопольний комітет до аудиту всього перебігу переговорного процесу за участі Мінінфраструктури і міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Нагадаємо, що в понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.
Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.
Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.
Згодом ірландська лоу-кост-авіакомпанія призупинила продаж квитків в усіх напрямках з Києва та Львова.
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