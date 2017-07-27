Ryanair знизить тарифи на перельоти

Ірландський лоукостер Ryanair має намір знизити тарифи на перельоти на 7-9 відсотків.

Про це написано у звіті компанії, в якому йдеться про зростання квартального прибутку на 55 відсотків за три місяці.

За словами фінансового директора Ryanair Ніла Сорахана, у найближчі місяці ціни на квитки можуть знизитися на 7, 8, а можливо навіть і на 9 відсотків.

У авіакомпанії зазначили, що порівняно з минулим роком на 1 відсоток було піднято середні тарифи у період Великодня. Прибуток після вирахування податків у період з квітня по червень склав 397 мільйонів євро.

За словами Сорахана, у річному вираженні зниження тарифів, швидше за все, складе в середньому 8 відсотків за шість місяців, що завершуються 31 березня 2018 року.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.

Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

Згодом ірландська лоу-кост-авіакомпанія призупинила продаж квитків в усіх напрямках з Києва та Львова.

Як відомо, Wizz Air оголосив про нові спеціальні тарифи - від EUR15 євро для пасажирів, яких торкнулася ситуація зі скасуванням всіх рейсів найбільшої авіакомпанії Європи - лоу-коста Ryanair з України.