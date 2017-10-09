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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Саакашвілі внесли до бази "Миротворця"

Інформація про Саакашвілі вже з'явилася в базі сайту
Сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону
Саакашвілі внесли до бази "Миротворця" Фото: Reuters

"Ми цього не хотіли. Але змушені. Саакашвілі заносимо в Чистилище за незаконний перетин державного кордону України, напад на військовослужбовців ДПСУ в складі групи осіб при виконанні тими своїх обов'язків з охорони державного кордону України. Склад групи осіб уточнюється", - написав у Facebook керівник центру Роман Зайцев.

"10.09.2017 порушив державний кордон України в ПП Шегині - з групою осіб було здійснено напад на прикордонників під час виконання ними своїх обов'язків з охорони державного кордону України", - йдеться на сторінці.

Нагадаємо, що сайт "Миротворець" публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.

Міхеіл Саакашвілі збирався перетнути кордон в пункті Краковець пішки, потім вирішив сісти на потяг Перемишль-Київ, але потяг не випустили з вокзалу. Тоді Саакашвілі заявив, що знову іде в Краковець, але поїхав в Шегині. Однак польські прикордонники повідомили, що пункт пропуску працювати не буде, оскільки Україна закрила кордон.

Згодом стало відомо, що Міхеіл Саакашвілі вже на українській стороні. Натовп виніс його через кордон.

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10 09 2017 22:23
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