Санкційні компанії виграли державні тендери на 66 млн грн, - ІНФОГРАФІКА

Майже всі тендери, в яких вигравали санкційні компанії - в сфері телекомунікацій (в 92% випадків предметом закупівлі були послуги в сфері інформаційних технологій і пакети програмного забезпечення)

З 67 зареєстрованих в Україні компаній, що потрапили до списку санкцій, 32 компанії брали участь і перемагали в державних закупівлях в Prozorro.

Найбільше перемог у "СОФТЛАЙН ГРУП УКРАЇНА" (32.9 млн грн), що пропонує комплексні IT-рішення. Друге місце - у 18 компаній з групи "Парус" (18 млн грн), розробника програмного забезпечення для автоматизації і управління державними установами і підприємствами. Третє місце - у "НВП Енертех", яке займається геоінформаційними системами в сфері водоканалів і міської інфраструктури, йдеться в повідомленні Центру вдосконалення закупівель Київської школи економіки.

Загальний рейтинг виглядає так:



Інфографіка: Центру вдосконалення закупівель в Київській школі економіки

Крім того, до списку потрапили компанії-розробники програмного забезпечення "ABBYY", ТОВ "Абі Україна ЛТД". Також обмежувальні заходи поширюються на російську компанію "1С" та її дочірні підприємства в Україні.

Нагадаємо, що 16 травня Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 1228 фіз- і 468 юросіб. Зокрема, під санкції потрапили "Яндекс", "Вконтакте" та "Одноклассники".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зокрема, санкції передбачають блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.

Також рішення Президента передбачає обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Компаніям забороняється здійснювати державні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави.