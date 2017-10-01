Савченко каже, що оприлюднити списки полонених було необхідно
Вона зазначила, що у списках вказано усі ті неузгодження, які постійно оголошувалися після засідань у Мінську, і щодо яких виникало багато неспівпадінь.
"Я виділила помаранчевим кольором тих людей, які є громадянами Росії, російськими військовими, які приходили вбивати наших людей в Україні. Вони потрапляють до списків від "ДНР", а жовтим (кольором, - ред.) - від "ЛНР". Ці люди є обмінним матеріалом, рівноцінним нашим політв'язням, які сидять зараз у Росії - в окупованому Криму", - наголосила Савченко журналістам, повідомляє Еспресо.TV.
За її словами, решта людей, які вказані у списках, є рівноцінним обміном на українців, які знаходяться на окупованих бойовиками територіях. Таким чином вона стверджує, що ці списки є підтвердженими, а люди у них - живі.
"Є ще список, який я недоопрацювала і не можу його публікувати, тому що не знаю, наскільки відповідним є цей список. Це список стосується тих, кого розшукують, але незрозуміло - скільки з цих людей можуть реально залишатися живими", - пояснила Савченко.
Вона також додала, що ці списки також були потрібні для того, щоб завершити спекуляції, таким чином жодна зі сторін конфлікту не зможе спекулювати цими списками.
"Ці списки потрібно було зробити відкритими, як і весь процес у Мінську", - підсумувала Савченко.
Нагадаємо, сьогодні нардеп Надія Савченко опублікувала списки полонених на Донбасі українців.
Натомість представник спеціального центру СБУ щодо звільнення заручників Юрій Тандіт заявив, що перелік полонених некоректний.
Він також додав, що публікація списків не допоможе прискорити процес звільнення українців.
"Зазвичай перемовини проходили ефективно, коли ми не піарились на цьому і не здіймали галасу. Рішення щодо обміну приймаються конкретними людьми в Росії, це не питання списків", - пояснив Тандіт.
Представник СБУ підсумував, що тепер ці списки зможуть використовувати шахраї.
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