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Савченко та Рубан відмовляються давати свідчення слідству

Фігуранти справи користуються своїми процесуальними правами
Головне слідче управління Служби безпеки України у рамках розслідування справи "Савченко-Рубана" призначило і проводить 13 експертних досліджень зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема комісійну судово-психологічну експертизу з перевірки правдивості свідчень народного депутата Надії Савченко.
Савченко та Рубан відмовляються давати свідчення слідству Фото: Тереза Лащук / LB.ua

"Проведено допити свідків, які повідомили важливі фактичні дані про обставини, що є предметом дослідження в цьому провадженні. Здійснюється огляд та аналіз документів і предметів, вилучених за місцем проживання та роботи Рубана та Савченко, перевіряється причетність до інкримінованих їм злочинів інших осіб", - повідомляє прес-центр СБУ.

При цьому в СБУ зазначили, що фігуранти справи, користуючись своїми процесуальними правами, відмовляються від надання свідчень слідству.

"Органами досудового розслідування та прокуратури з урахуванням складності кримінального провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій у ньому, а також поведінки учасників кримінального провадження, планується закінчення попереднього розслідування в розумні стислі терміни", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, 22 березня, Верховна Рада дала згоду на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Надії Савченко. Згодом нардепу повідомили про підозру та затримали.

Володимира Рубана затримали вранці 8 березня на пункті пропуску "Майорськ" на лінії розмежування. Під час перевірки меблів, які керівник "Офіцерського корпусу" вивозив з окупованої частини Донбасу, знайшли міномети, автомати Калашникова та іншу зброю. Провозилося все це під виглядом майна сім'ї переселенців.

Згідно з підозрою, пред'явленою Рубану, він готував замах на Президента Петра Порошенка, керівників силових структур та інших державних діячів. Згідно з документом, у Рубана "не пізніше 14 листопада 2017 року" виник план здійснити в Києві теракт з метою залякування населення і спровокувати військовий конфлікт на території всієї України. Зокрема, планувалося, що в урядовому кварталі будуть обстріляні з гранатометів, мінометів і стрілецької зброї будівлі Верховної Ради, Адміністрації Президента і житлових будинків. Одночасно з цим повинні були підірвати гранати всередині парламенту та із застосуванням стрілецької зброї і вибухових пристроїв вбити державних діячів і народних депутатів, які будуть присутні на засіданні ВР.

Крім того, Рубан нібито планував влаштувати захоплення будівлі парламенту в нічний час, а також організувати збройні напади на будинки, в яких живуть Петро Порошенко, глава МВС Арсен Аваков, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов. Всіх їх повинні були вбити.

Водночас, сам Володимир Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій і мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

"Усі були в змові.... це організована операція двох служб", – заявив керівник "Офіцерського корпусу".

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16 04 2018 16:17
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