Савченко та Рубан відмовляються давати свідчення слідству

Головне слідче управління Служби безпеки України у рамках розслідування справи "Савченко-Рубана" призначило і проводить 13 експертних досліджень зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема комісійну судово-психологічну експертизу з перевірки правдивості свідчень народного депутата Надії Савченко.

"Проведено допити свідків, які повідомили важливі фактичні дані про обставини, що є предметом дослідження в цьому провадженні. Здійснюється огляд та аналіз документів і предметів, вилучених за місцем проживання та роботи Рубана та Савченко, перевіряється причетність до інкримінованих їм злочинів інших осіб", - повідомляє прес-центр СБУ.

При цьому в СБУ зазначили, що фігуранти справи, користуючись своїми процесуальними правами, відмовляються від надання свідчень слідству.

"Органами досудового розслідування та прокуратури з урахуванням складності кримінального провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій у ньому, а також поведінки учасників кримінального провадження, планується закінчення попереднього розслідування в розумні стислі терміни", - наголосили в СБУ.