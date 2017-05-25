Савченко збирається балотуватись в президенти
"Я готова взяти на себе відповідальність за країну і взяти участь у президентських виборах. Крім того, в парламентських виборах братиме участь моя політична сила ("Суспільно-політична платформа Надії Савченко", - ред.). Боже, як жахливо це звучить з уст політика", - заявила Савченко в інтерв'ю польському виданню Krytyka Polityczna.
Савченко заявила, що не вірить у політичні партії, але сподівається, що її "свіжа" політсила "зможе перезавантажити хвору українську систему влади".
Коментуючи питання про падіння рейтингу з 12% до 1-2%, Савченко сказала: "Не знаю, з якого космосу ви берете ці цифри".
"Вимірюється, напевно, не моя підтримка, а телебачення, риторики президента, Юлії Тимошенко та інших політиків, в тому числі європейських, які говорили про мене. Мій образ і я - це дві різні речі", - зазначила вона, додавши, що "перевіряє свою підтримку на вулиці".
Нагадаємо, у лютому Надія Савченко заявила, що готова балотуватися в президенти України, "якщо буде треба".
У березні Савченко заявляла що в Україні треба на певний час ввести смертну кару, щоб привчити людей жити в рамках закону.
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