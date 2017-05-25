Савченко збирається балотуватись в президенти

Савченко заявила, що не вірить у політичні партії, але сподівається, що її "свіжа" політсила "зможе перезавантажити хвору українську систему влади"

Депутат Надія Савченко збирається балотуватися в президенти, а її політична сила братиме участь у парламентських виборах.

"Я готова взяти на себе відповідальність за країну і взяти участь у президентських виборах. Крім того, в парламентських виборах братиме участь моя політична сила ("Суспільно-політична платформа Надії Савченко", - ред.). Боже, як жахливо це звучить з уст політика", - заявила Савченко в інтерв'ю польському виданню Krytyka Polityczna.

Савченко заявила, що не вірить у політичні партії, але сподівається, що її "свіжа" політсила "зможе перезавантажити хвору українську систему влади".

Коментуючи питання про падіння рейтингу з 12% до 1-2%, Савченко сказала: "Не знаю, з якого космосу ви берете ці цифри".

"Вимірюється, напевно, не моя підтримка, а телебачення, риторики президента, Юлії Тимошенко та інших політиків, в тому числі європейських, які говорили про мене. Мій образ і я - це дві різні речі", - зазначила вона, додавши, що "перевіряє свою підтримку на вулиці".

Нагадаємо, у лютому Надія Савченко заявила, що готова балотуватися в президенти України, "якщо буде треба".

У березні Савченко заявляла що в Україні треба на певний час ввести смертну кару, щоб привчити людей жити в рамках закону.