Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Савченко збирається балотуватись в президенти

Савченко заявила, що не вірить у політичні партії, але сподівається, що її "свіжа" політсила "зможе перезавантажити хвору українську систему влади"
Депутат Надія Савченко збирається балотуватися в президенти, а її політична сила братиме участь у парламентських виборах.
Савченко збирається балотуватись в президенти Фото: znaj.ua

"Я готова взяти на себе відповідальність за країну і взяти участь у президентських виборах. Крім того, в парламентських виборах братиме участь моя політична сила ("Суспільно-політична платформа Надії Савченко", - ред.). Боже, як жахливо це звучить з уст політика", - заявила Савченко в інтерв'ю польському виданню Krytyka Polityczna.

Савченко заявила, що не вірить у політичні партії, але сподівається, що її "свіжа" політсила "зможе перезавантажити хвору українську систему влади".

Коментуючи питання про падіння рейтингу з 12% до 1-2%, Савченко сказала: "Не знаю, з якого космосу ви берете ці цифри".

"Вимірюється, напевно, не моя підтримка, а телебачення, риторики президента, Юлії Тимошенко та інших політиків, в тому числі європейських, які говорили про мене. Мій образ і я - це дві різні речі", - зазначила вона, додавши, що "перевіряє свою підтримку на вулиці".

Нагадаємо, у лютому Надія Савченко заявила, що готова балотуватися в президенти України, "якщо буде треба".

У березні Савченко заявляла що в Україні треба на певний час ввести смертну кару, щоб привчити людей жити в рамках закону.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 05 2017 17:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.