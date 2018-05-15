СБУ: керівнику "РИА Новости-Украина" оголосили про підозру у держзраді

Також двом співробітницям інформаційного агентства вручили повістки на допит

У Службі безпеки України заявляють, що керівнику агенції "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському оголосили про підозру.

"Служба безпеки України інформує, що керівнику пропагандистського антиукраїнського інформаційного ресурсу "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському оголошено про підозру в скоєнні злочину та затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження, відкрите за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України", - повідомляє у Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська.

Окрім того, двом співробітницям інформаційного агентства вручили повістки на допит.

Триває досудове слідство.

Як повідомляв iPress.ua, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.

Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура має докази, що свідчать про державну зраду у діях російського інформагентства "РИА Новости Украина".

Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії Служби безпеки України щодо "РИА Новости Украина" обурливими.