СБУ затримала посадовця, який привласнив 3 млн державних коштів та намагався втекти в Крим

Служба безпеки України затримала директора одного з державних підприємств Кам'янка-Дніпровського району Запорізької області, який привласнив майже три мільйони державних коштів і намагався втекти в окупований Росією Крим.

У 2015 році чиновник уклав з приватними підприємцями низку договорів купівлі-продажу біологічного активу. За договорами, фермерам було виділено майже 700 га оброблених і засіяних земельних ділянок для ведення сільського господарства. Насправді жодних робіт на земельних ділянках не велося, а отримані від договорів майже 3 мільйони гривень зловмисник привласнив, повідомляє прес-центр СБУ.

Чиновник намагався втекти від слідства в тимчасово окупований Крим, однак був затриманий правоохоронцями на КПВВ "Чонгар". Під час огляду оперативники спецслужби вилучили в затриманого 6 тис доларів.

Зловмисника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що співробітники херсонської поліції і прокуратури в середу, 15 лютого, затримали за підозрою в отриманні хабара депутата міськради Олександра Васильєва з Радикальної партії.