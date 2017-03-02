Щоб вступити в НАТО Україна повинна відповідати стандартам Альянсу, - Столтенберг
Генсек наголошує, що бажання приєднатися до Альянсу є суверенним правом кожної країни.
"Питання щодо членства у НАТО стосується країни-претендента і країн-членів. Більше ніхто не має права втручатися у цей процес, більше ніхто не має права вето. Це є суверенне право кожної країни вирішувати, до якої безпекової структури входити", – заявив Столтенберг.
Водночас генсек НАТО пояснив, що після проведення подібного референдуму країни-члени Альянсу мають вирішувати, чи країна-претендент відповідає стандартам для членства, інформує "Радіо Свобода".
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що має намір провести в Україні референдум, на який буде винесено питання про вступ в НАТО.
У свою чергу заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв заявив, що референдум з питання вступу в НАТО відбудеться тоді, коли Україна досягне відповідності критеріям Альянсу.
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