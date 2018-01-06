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Щонайменше 223 дитини загинули за час війни на Донбасі

Такі дані зафіксували в Моніторинговій місії ООН з прав людини
За час бойових дій на Донбасі з 14 квітня 2014 року по 28 травня 2018 року загинули 223 дитини.
Щонайменше 223 дитини загинули за час війни на Донбасі Фото: novayagazeta.ru

143 дитини загинули безпосередньо внаслідок бойових дій, ще 80 дітей загинули в авіакатастрофі рейсу MH17 17 липня 2014 року, зазначили в управлінні.

Крім того, за період конфлікту місія задокументувала щонайменше 259 випадків, коли діти дістали поранення.

Нагадаємо, за даними організації, з початку конфлікту на сході України більш як 2,5 тисячі чоловіків, жінок і дітей були вбиті, а понад дев'ять тисяч отримали поранення.

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01 06 2018 17:00
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