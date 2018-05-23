НОВИНИВ Україні за минулий тиждень (14-20 травня) на кір захворіли 1610 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Спалах кору в Україні: протягом минулого тижня захворіло понад 1600 осіб
Більшість нових випадків захворювання зафіксовано в дітей
Фото: з відкритих джерел
"За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 20-й тиждень 2018 на кір захворіли 1610 осіб (642 дорослих та 968 дітей)", – йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.
Як повідмоляв iPress.ua, за оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 19-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1407 людей: 651 дорослий і 756 дітей.
Нагадаємо, що у Закарпатській області кількість хворих на кір учнів загальноосвітньої школи села Чорна Тиса Рахівського району зросла до 75.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 05 2018 18:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення