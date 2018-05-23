Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Спалах кору в Україні: протягом минулого тижня захворіло понад 1600 осіб

Більшість нових випадків захворювання зафіксовано в дітей
В Україні за минулий тиждень (14-20 травня) на кір захворіли 1610 осіб.
Спалах кору в Україні: протягом минулого тижня захворіло понад 1600 осіб Фото: з відкритих джерел

"За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 20-й тиждень 2018 на кір захворіли 1610 осіб (642 дорослих та 968 дітей)", – йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Як повідмоляв iPress.ua, за оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 19-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1407 людей: 651 дорослий і 756 дітей.

Нагадаємо, що у Закарпатській області кількість хворих на кір учнів загальноосвітньої школи села Чорна Тиса Рахівського району зросла до 75.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 05 2018 18:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.