Спалах кору в Україні: протягом минулого тижня захворіло понад 1600 осіб

В Україні за минулий тиждень (14-20 травня) на кір захворіли 1610 осіб.

"За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 20-й тиждень 2018 на кір захворіли 1610 осіб (642 дорослих та 968 дітей)", – йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Як повідмоляв iPress.ua, за оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 19-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1407 людей: 651 дорослий і 756 дітей.

Нагадаємо, що у Закарпатській області кількість хворих на кір учнів загальноосвітньої школи села Чорна Тиса Рахівського району зросла до 75.