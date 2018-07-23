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Справа Ноздровської: Россошанському змінили підозру

Нова стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення
Прокуратура змінила раніше повідомлену підозру Юрію Россошанському, якого звинувачують у вбивстві на початку року правозахисниці Ірини Ноздровської.
Справа Ноздровської: Россошанському змінили підозру Фото: Лівий берег

Тепер підозрюваному інкримінують не ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство), а ч. 2 п. 4 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю), повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"Під час досудового розслідування отримано висновки судово-медичної експертизи, які вказали на чисельні ножові поранення у потерпілої, що стало підставою для зміни раніше повідомленої підозри", - пояснюють у відомстві.

Там додали, що нова стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Зараз сторонам справи відкриті матеріали для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, що Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.

Підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск. Суд ухвалив рішення заарештувати його.

Раніше дружина підозрюваного розповіла, що затриманий за підозрою в убивстві юриста Ірини Ноздровської Юрій Россошанський залишив рідним записку, в якій говорить про готовність узяти провину на себе через "цькування", яке, на його думку, було організовано стосовно його сина та сім'ї.

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23 07 2018 14:16
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