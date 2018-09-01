Підозрюваного у вбивстві Ноздровської заарештували на два місяці без права внесення застави

Суд арештував підозрюваного у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiя Россошанського на 60 діб без права внесення застави.

Відповідне рішення виніс суддя Вишгородського районного суду Київської області Олексій Рудюк.

"Застосувати до підозрюваного Россошанського Юрія запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у Київському слідчому ізоляторі на термін 60 днів, без визначення можливості внесення застави", - заявив суддя.

Термін арешту Россошанського встановили до 8 березня 2018 року включно.

Зазначається, що відповідне рішення може бути оскаржене в Апеляційному суді Київської області.

Підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.