Підозрюваного у вбивстві Ноздровської заарештували на два місяці без права внесення застави
Відповідне рішення виніс суддя Вишгородського районного суду Київської області Олексій Рудюк.
"Застосувати до підозрюваного Россошанського Юрія запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у Київському слідчому ізоляторі на термін 60 днів, без визначення можливості внесення застави", - заявив суддя.
Термін арешту Россошанського встановили до 8 березня 2018 року включно.
Зазначається, що відповідне рішення може бути оскаржене в Апеляційному суді Київської області.
Підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.
Раніше дружина підозрюваного розповіла, що затриманий за підозрою в убивстві юриста Ірини Ноздровської Юрій Россошанський залишив рідним записку, в якій говорить про готовність узяти провину на себе через "цькування", яке, на його думку, було організовано стосовно його сина та сім'ї.
Вчора у поліції заявили про затримання підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що правоохоронні органи подадуть більш детальну інформацію про затриманого 9 січня.
Відзначимо, що 8-го січня народний депутат член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що затриманий поліцією підозрюваний у вбивстві Ноздровской дав свідчення і розповів про всі деталі злочину.
Нагадаємо, Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.
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