Справа затриманого українського військового Марківа перебуває на особливому контролі, - МЗС
“У зв’язку із затриманням в Італії громадянина України Віталія Марківа Генеральне консульство України в Мілані звернулося до суду міста Павіа з клопотанням надати інформацію про підстави та обставини його затримання, а також забезпечити можливість консульській посадовій особі найближчим часом відвідати Марківа в закладі утримання та бути присутнім на судовому засіданні 4 липня 2017 у його справі”, – повідомили в Департаменті консульської служби МЗС України.
Також зазначається, що консулом встановлено контакт з адвокатом затриманого та узгоджено алгоритм подальших дій. Рідні Віталія Марківа поінформовані про його затримання.
Нагадаємо, поліція Італії затримала Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.
Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні НацгвардіїУкраїни ім. генерала Сергія Кульчицького.
Національна гвардія України занепокоєна арештом заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа.
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