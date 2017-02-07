Справа затриманого українського військового Марківа перебуває на особливому контролі, - МЗС

Повідомляється, що рідні Віталія Марківа поінформовані про його затримання

Справа про затримання в Італії громадянина України Віталія Марківа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС та Генерального консульства України в Мілані.

“У зв’язку із затриманням в Італії громадянина України Віталія Марківа Генеральне консульство України в Мілані звернулося до суду міста Павіа з клопотанням надати інформацію про підстави та обставини його затримання, а також забезпечити можливість консульській посадовій особі найближчим часом відвідати Марківа в закладі утримання та бути присутнім на судовому засіданні 4 липня 2017 у його справі”, – повідомили в Департаменті консульської служби МЗС України.

Також зазначається, що консулом встановлено контакт з адвокатом затриманого та узгоджено алгоритм подальших дій. Рідні Віталія Марківа поінформовані про його затримання.

Нагадаємо, поліція Італії затримала Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні НацгвардіїУкраїни ім. генерала Сергія Кульчицького.

Національна гвардія України занепокоєна арештом заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа.