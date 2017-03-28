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Справу Януковича розглядатимуть в Оболонському райсуді Києва

Апеляційний суд задовольнив подання глави Печерського райсуду Києва
Апеляційний суд доручив Оболонському райсуду Києва розглядати справу колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.
Справу Януковича розглядатимуть в Оболонському райсуді Києва Віктор Янукович. Фото: AP / Ivan Sekretarev

Відповідне рішення було винесено 28 березня, повідомляють "Українські новини".

Таким чином, Апеляційний суд задовольнив подання глави Печерського райсуду Києва Руслана Козлова про зміну територіальної підсудності справи.

При цьому захист Януковича наполягав, що саме Печерський райсуд повинен розглядати справу екс-президента.

Прокурор Руслан Кравченко пояснив журналістам, що наразі є всі підстави для заочного процесу над Януковичем, оскільки він продовжує переховуватись від українського правосуддя.

"Якщо обвинувачений Янукович не повернеться до України або не буде затриманий правоохоронними органами України, то сторона обвинувачення буде клопотати перед судом, який буде здійснювати розгляд даної справи, щодо здійснення спеціального судового провадження – заочного. Наразі всі підстави для цього є", – заявив він.

На ремарку щодо того, що адвокати Януковича наполягають, що їхній підозрюваний не має статусу обвинуваченого, оскільки "йому не вручено підозру", Кравченко висловився наступним чином:

"Хочу наголосити, що сторона обвинувачення виконала всі дії передбачені статтею 42 КПК України щодо направлення письмової підозри за всіма відомими адресами проживання та місцезнаходження Януковича, а також передала підозру захисникам Януковича".

Прокурор не взявся прогнозувати дату найближчого засідання суду:

"Я вважаю, що після оголошення повного тексту ухвали в Апеляційному суді (3 квітня – ред) потім буде направлений даний обвинувальний акт в Оболонського районного суду і протягом 5 днів Оболонський райсуд повинен призначити (дату розгляду справи – ред.) після отримання обвинувального акта".

Нагадаємо, що 23 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5610, який надає слідству більше можливостей для заочного засудження Віктора Януковича і його оточення.

Відзначимо, що Юрій Луценко повідомляв, що судовий розгляд кримінального провадження проти Януковича за обвинуваченням у державній зраді може початися у березні, якщо парламент ухвалить закон про вдосконалення процедури заочного засудження.

Окрім того, Військова прокуратура оголосила про передачу в суд обвинувального акта у справі про державну зраду Януковича.

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28 03 2017 14:58
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