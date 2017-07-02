США підтримують НАТО, але закликають союзників збільшити внески, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявляє, що Вашингтон "міцно" підтримує НАТО, але члени військового альянсу мусять виділяти більше грошей на питання безпеки.

Про це він заявив 6 лютого під час виступу перед військовим персоналом у центрі командування, що у Флориді, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми рішуче підтримуємо НАТО. Ми тільки просимо, щоб всі члени НАТО повністю вносили необхідні фінансові внески, а багато з них цього не роблять. Багато з них навіть не близькі до цього", - заявив Трамп.

Трамп наголосив, що Вашингтон робитиме "історичні інвестиції у збройні сили і покаже всьому світу, що США поряд з тими, хто виступає за свободу".

Раніше президент США обговорив міжнародну ситуацію із генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенком повідомив, що Сполучені Штати працюватимуть над відновленням миру уздовж українського кордону.

Зазначимо, держдепартамент США висловив стурбованість у зв'язку з ситуацією в Авдіївці і закликав негайно припинити вогонь.

Варто зазначити, що Кремль назвав загострення ситуації на Донбасі приводом для якнайшвидшого відновлення діалогу між РФ і США, в тому числі стосовно України.