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США підтримують НАТО, але закликають союзників збільшити внески, - Трамп

Вашингтон робитиме "історичні інвестиції у збройні сили
Президент США Дональд Трамп заявляє, що Вашингтон "міцно" підтримує НАТО, але члени військового альянсу мусять виділяти більше грошей на питання безпеки.
США підтримують НАТО, але закликають союзників збільшити внески, - Трамп Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / Getty

Про це він заявив 6 лютого під час виступу перед військовим персоналом у центрі командування, що у Флориді, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми рішуче підтримуємо НАТО. Ми тільки просимо, щоб всі члени НАТО повністю вносили необхідні фінансові внески, а багато з них цього не роблять. Багато з них навіть не близькі до цього", - заявив Трамп.

Трамп наголосив, що Вашингтон робитиме "історичні інвестиції у збройні сили і покаже всьому світу, що США поряд з тими, хто виступає за свободу".

Раніше президент США обговорив міжнародну ситуацію із генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенком повідомив, що Сполучені Штати працюватимуть над відновленням миру уздовж українського кордону.

Зазначимо, держдепартамент США висловив стурбованість у зв'язку з ситуацією в Авдіївці і закликав негайно припинити вогонь.

Варто зазначити, що Кремль назвав загострення ситуації на Донбасі приводом для якнайшвидшого відновлення діалогу між РФ і США, в тому числі стосовно України.

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07 02 2017 07:16
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