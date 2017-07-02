США підтримують НАТО, але закликають союзників збільшити внески, - Трамп
Про це він заявив 6 лютого під час виступу перед військовим персоналом у центрі командування, що у Флориді, повідомляє "Радіо Свобода".
"Ми рішуче підтримуємо НАТО. Ми тільки просимо, щоб всі члени НАТО повністю вносили необхідні фінансові внески, а багато з них цього не роблять. Багато з них навіть не близькі до цього", - заявив Трамп.
Трамп наголосив, що Вашингтон робитиме "історичні інвестиції у збройні сили і покаже всьому світу, що США поряд з тими, хто виступає за свободу".
Раніше президент США обговорив міжнародну ситуацію із генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенком повідомив, що Сполучені Штати працюватимуть над відновленням миру уздовж українського кордону.
Зазначимо, держдепартамент США висловив стурбованість у зв'язку з ситуацією в Авдіївці і закликав негайно припинити вогонь.
Варто зазначити, що Кремль назвав загострення ситуації на Донбасі приводом для якнайшвидшого відновлення діалогу між РФ і США, в тому числі стосовно України.
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