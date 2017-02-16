США сприятимуть нарощуванню військового потенціалу України
Окрім того, перший заступник міністра оборони США Боб Уорк провів зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, в рамках якої США висловили готовність продовжувати надавати допомогу Києву для нарощування військового потенціалу, інформує сайт Пентагону.
"США як і раніше налаштовані на серйозну підтримку незалежності та територіальної цілісності України, а також нарощування потенціалу українських збройних сил", - сказав офіційний представник Уорка.
Крім цього, він закликав Україну зберігати прихильність проведення реформ, після яких може збільшитися ефективність її оборонних підприємств.
Нагадаємо, що Білий дім опублікував заяву президента США Дональда Трампа про його подальшу політику щодо Росії. Серед очікувань, озвучених американським президентом – повернення Росією Криму і деескалація в Україні в цілому.
У свою чергу в Адміністрації Президента України позитивно оцінили заяву Білого дому про те, що Росія повинна повернути Крим Україні.
У Росії вважають, що заява Білого дому з приводу повернення Росією окупованого Криму може бути пов'язана з бажанням адміністрації США "приглушити" невдоволення американців Дональдом Трампом.
Також чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наголосив, що Росія захопила Крим, коли президентом був Барак Обама.
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