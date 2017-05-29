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Суд переніс розгляд справи Януковича на 16 червня через втому і втрату голосу адвоката

Прокуратура виступила проти і заявила, що захист зловживає своїми правами
Оболонський районний суд Києва переніс розгляд справи колишнього президента Віктора Януковича на 16 червня.
Суд переніс розгляд справи Януковича на 16 червня через втому і втрату голосу адвоката Віктор Янукович. Фото: tsn.ua

Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, інформують "Українські новини".

Перед цим на засіданні адвокати екс-президента понад 8 годин оголошували свої однотипні клопотання, заяви і заперечення. Після 18:00 адвокат Віталій Сердюк попросив суд оголосити перерву "через втому і втрату голосу".

"Багато матеріалів, а голосу вже мало", - сказав він.

Прокуратура виступила проти і заявила, що захист зловживає своїми правами.

Спочатку суд вирішив перенести розгляд на 8 червня, але Сердюк заявив, що має намір перебувати у відпустці з сім'єю. У зв'язку з цим суд переніс засідання на 9:00 16 червня.

Так, суд понад місяць не може закінчити підготовче засідання і перейти до розгляду по суті.

Нагадаємо, що захист колишнього президента Віктора Януковича виступив проти розгляду його справи в Оболонському районному суді Києва судом присяжних.

Окрім того, захист екс-президента Віктора Януковича планує заявити клопотання про допит Президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва відмовився звертатися про міжнародну правову допомогу до мін'юсту Росії та Ростовського обласного суду щодо офіційного відеовключення Віктора Януковича.

Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.

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29 05 2017 19:38
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