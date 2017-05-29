Суд переніс розгляд справи Януковича на 16 червня через втому і втрату голосу адвоката

Прокуратура виступила проти і заявила, що захист зловживає своїми правами

Оболонський районний суд Києва переніс розгляд справи колишнього президента Віктора Януковича на 16 червня.

Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, інформують "Українські новини".

Перед цим на засіданні адвокати екс-президента понад 8 годин оголошували свої однотипні клопотання, заяви і заперечення. Після 18:00 адвокат Віталій Сердюк попросив суд оголосити перерву "через втому і втрату голосу".

"Багато матеріалів, а голосу вже мало", - сказав він.

Прокуратура виступила проти і заявила, що захист зловживає своїми правами.

Спочатку суд вирішив перенести розгляд на 8 червня, але Сердюк заявив, що має намір перебувати у відпустці з сім'єю. У зв'язку з цим суд переніс засідання на 9:00 16 червня.

Так, суд понад місяць не може закінчити підготовче засідання і перейти до розгляду по суті.

Нагадаємо, що захист колишнього президента Віктора Януковича виступив проти розгляду його справи в Оболонському районному суді Києва судом присяжних.

Окрім того, захист екс-президента Віктора Януковича планує заявити клопотання про допит Президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва відмовився звертатися про міжнародну правову допомогу до мін'юсту Росії та Ростовського обласного суду щодо офіційного відеовключення Віктора Януковича.

Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.