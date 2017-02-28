Суд продовжив арешт Єфремову

Старобільський районний суд Луганської області продовжив арешт екс-керівнику фракції "Партії регіонів" Олександру Єфремову.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час засідання суду, - повідомляє "Укрінформ".

Таким чином термін арешту буде продовжено до 28 квітня 2017 року, при цьому термін попереднього арешту мав би закінчитися 17 березня.

"Суд ухвалив: клопотання прокурора Кожухівського про продовження строку тримання під вартою Єфремова Олександра Сергійовича задовольнити. Продовжити Єфремову Олексендру Сергійовичу... строк тримання під вартою до 28 квітня 2017 року включно", - наголошується в офіційній заяві суддей.

Як повідомляв iPress.ua, екс-голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова конвоювали з СІЗО в Києві в Луганську область.

Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля". Нещодавно в Службі безпеки України розповіли про умови утримання Єфремова під вартою. СБУ спростувала інформацію адвокатів, які заявили в інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ, про нібито "нелюдські" умови перебування Олександра Єфремова в ізоляторі тимчасового утримання СБ України.

Зазначимо, Старобільський районний суд Луганської області продовжив до 17 березня утримання під вартою колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Адвокат Олександр Мельников указав, що законодавство не дає можливості оскаржити таке рішення, прийняте в рамках підготовчого засідання.