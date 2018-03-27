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Суд щодо держзради Януковича перенесли на 4 квітня

Адвокатам можуть оголосити попередження за неповагу до суду
Оболонський районний суд Києва переніс розгляд справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича на 10.00 4 квітня через відрядження адвокатів.
Суд щодо держзради Януковича перенесли на 4 квітня Фото: Reuters

Відповідне рішення у вівторок на засіданні суду озвучив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, пише "Інтерфакс-Україна".

Він вказав, що 26-29 березня адвокати перебувають у службовому відрядженні в Сімферополі.

При цьому прокурор у справі Руслан Кравченко зазначив, що це нешаноблива причина неприбуття захисників до суду. Він запропонував перенести судове засідання і оголосити попередження адвокатам Януковича за неповагу до суду.

У свою чергу, Дев'ятко констатував, що таким чином сторона захисту зірвала вже 11 засідань.

"Суд змушений оголосити перерву до 10.00 4 квітня", - сказав головуючий суддя і закрив засідання.

Нагадаємо, 18 березня екс-прем'єр Микола Азаров висловив готовність свідчити у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Оболонський райсуд Києва, який слухає справу про державну зраду Віктора Януковича, планує завершити її розгляд 18-19 квітня.

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27 03 2018 11:52
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