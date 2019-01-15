Суд щодо полонених українських моряків зробили закритим

Про це напередодні клопотала ФСБ Росії

Суддя Лефортовського суду Москви закрив засідання у справі полонених українських моряків. Закрите засідання означає, що на суді заборонено бути родичам моряків, журналістам, консулам та уповноваженій з прав людини Людмилі Денісовій.

Слідчі ФСБ заявили, що засідання нібито треба закрити через таємницю слідства та безпеку учасників процесу, передає "Громадське".

Адвокат моряка Романа Мокряка Ілля Новіков сказав, що слідчі не пояснили підстав для закриття засідання і того, як це може вплинути на хід слідства.

У першій групі моряків, яких судитимуть, - Роман Мокряк, Андрій Оприско, Сергій Цибізов та Євгеній Семидоцький.

Засідання другої та третьої групи моряків також закрили. У них судитимуть Богдана Головаша, Андрія Шевченка, Сергія Попова, Володимира Терещенка, та В’ячеслава Зінченка, Андрія Драча, Дениса Гриценка і Михайла Власюка.