Суд щодо полонених українських моряків зробили закритим
Слідчі ФСБ заявили, що засідання нібито треба закрити через таємницю слідства та безпеку учасників процесу, передає "Громадське".
Адвокат моряка Романа Мокряка Ілля Новіков сказав, що слідчі не пояснили підстав для закриття засідання і того, як це може вплинути на хід слідства.
У першій групі моряків, яких судитимуть, - Роман Мокряк, Андрій Оприско, Сергій Цибізов та Євгеній Семидоцький.
Засідання другої та третьої групи моряків також закрили. У них судитимуть Богдана Головаша, Андрія Шевченка, Сергія Попова, Володимира Терещенка, та В’ячеслава Зінченка, Андрія Драча, Дениса Гриценка і Михайла Власюка.
Під будівлею зібралися Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, родичі моряків і журналісти, вони хотіли потрапити на засідання.
Як повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook, перші три четвірки моряків доставили в суд під посиленим конвоєм.
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
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