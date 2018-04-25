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Суд скасував арешт нерухомості сина Авакова

Ухвала оскарженню не підлягає
Солом'янський районний суд Києва повторно скасував арешт нерухомості сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, якого підозрюють у причетності до розтрати державних коштів при закупівлі МВС рюкзаків для Нацгвардії.
Суд скасував арешт нерухомості сина Авакова Фото: reuters.com

Про це йдеться в ухвалі суду.

Слідчий суддя Людмила Кізюн ухвалила скасувати арешт майна Олександра Авакова. Мова йде про 3 місця на парковці і 2 квартири.

Зазначають, що ухвала оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм оголосили про підозру.

1 листопада 2017 року суд обрав синові Авакова Олександру запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета. Такий же запобіжний захід обрали Чеботарю.

На початку листопада 2017 року Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та бізнесмена Володимира Литвина. Однак у грудні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував рішення про арешт майна сина Авакова.

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25 04 2018 16:56
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