Суд зняв арешт з частини майна Романа Насірова

Апеляційний суд Києва частково відмінив арешт, накладений на майно відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це розповів юрист Центру протидії корупції Андрій Савін, який був присутній на судовому засіданні, інформує "Українська правда".

За його словами, суд частково задовольнив скаргу адвокатів Насірова на рішення Солом'янського районного суду столиці й постановив повернути голові ДФС внутрішній паспорт громадянина України, закордонний паспорт, дипломатичний паспорт та інші документи.

Однак, як зазначив Савін, не всі документи Насіров зможе отримати на руки. За його інформацією, існує інша судова ухвала "про застосування запобіжного заходу", згідно з якою паспорти, що можуть дозволити підозрюваному виїхати за кордон, мають лишитися на зберіганні в НАБУ. Отже закордонний і дипломатичний паспорти Насіров забрати не зможе.

У той же час Апеляційний суд Києва відмовився задовольняти скаргу в частині зняття арешту з валюти, золота та кількох елітних годинників, які були вилучені під час обшуку вдома у голови ДФС.

Як пояснив глава відділу САП Роман Симків, паспорти Насірова передадуть на зберігання в його відомство або Державній міграційній службі.

"Що стосується інших документів, зокрема паспортів - їх, природно, ніхто Насірову повертати не буде, оскільки є інше визначення Апеляційного суду про запобіжний захід Насірову, за яким він зобов'язаний здати ці паспорти в ДМС або слідчому", - цитує прокурора Лига.net.

За його словами, мова йде також і про внутрішній паспорт. Він залишиться у правоохоронців, оскільки з його допомогою також можна залишити Україну з країнами, з якими діє безвізовий угоду.

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ вручили підозру главі ДФС Роману Насірову в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС про розстрочення податкових боргів підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Кабмін відсторонив Насірова від посади на період слідства. 7 березня суд заарештував голову ДФС Насірова на два місяці з заставою у 100 млн. грн.

13 березня суд відхилив апеляції адвокатів і прокурорів і залишив Насірова під арештом. 16 березня главу ДФС Насірова випустили з Лук’янівського СІЗО.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що дружина Насірова внесла за нього заставу в розмірі 100 млн гривень.