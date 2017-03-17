НАБУ перевірить походження 100 млн грн, які внесли як заставу для Насірова

Повідомлялося, що гроші зібрали дружина і тесть

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) доручила Національному антикорупційному бюро (НАБУ) перевірити законність походження 100 млн гривень, які були внесені за колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова в якості застави.

"Доручили НАБУ (перевірити законність походження коштів)", - повідомив керівник САП Назар Холодницький, інформують "Українські Новини".

Інших подробиць керівник САП не уточнив.

Зазначимо, відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова випустили з Лук'янівського СІЗО після внесеної за нього застави у 100 млн гривень. Заставу внесла дружина Насірова.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду столиці про арешт відстороненого голови ДФС Романа Насірова на два місяці з альтернативою застави в 100 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.